Los Padres de San Diego adquirieron a Blake Snell, lanzador de los Rays de Tampa Bay, al surcoreano Kim Ha-seong y al japonés Yu Darvish, reportó la web de las Grandes Ligas.

La franquicia californiana, que cayó en la serie divisional ante los Dodgers en los pasados playoffs, no ha anunciado oficialmente estos movimientos puesto que están pendientes de las revisiones físicas de los peloteros, señalaron Grandes Ligas.

A cambio de Snell, lanzador zurdo de 28 años que en 2018 ganó el premio Cy Young de la Liga Americana, los Padres enviarían a otros dos 'pitchers' y dos receptores a los Rays, equipo que cayó en la pasada Serie Mundial ante los Dodgers.

