Diez películas de béisbol que no te puedes perder

El Clásico de Otoño está de moda. Todos hablan, aunque no sepan, de béisbol, y se avientan las nueve entradas para estar al pendiente de todo lo que pase en la Serie Mundial entre los Dodgers de Los Angeles y los Rays de Tampa Bay.

El béisbol ha sido inspiración de novelas, y también películas, casi todas biograficas, por eso seguramente habrá quiénes después del juego, quieran impregnarse aún más del Rey de los Deportes.

Ahora que está de moda, aquí están diez filmes sobre béisbol, todas producidas en Estados Unidos y un "pilón" una realizada en México, por sus verdaderos protagonistas.

"Field of Dreams" (El campo de los Sueños)

El fantasma de Joe "El descalzo" Jackson quien formó parte de los White Sox de Chicago acusado de amañar una Serie Mundial, le pide a un granjero que construya un campo de béisbol para jugar con sus compañeros.

Año: 1989.

Protagonistas: Kevin Costner, James Earl Jones y Ray Liotta.

Dirección: Phil Alden Robinson.

"Cobb"

Ty Cob , la gran estrella del béisbol ya retirada emprende una relación con un escritor que quiere realizar su biografía. El filme muestra a un Cobb como un ser despreciable capaz de abusar de cualquiera que tuviera enfrente.

Año: 1994.

Protagonistas: Tommy Lee Jones y Robert Wuhl.

Dirección:. Ron Shelton.

"42"

Jackie Robinson es firmado por el dueño de los Dodgers... de Brooklyn, para ser el primer jugador de raza negra en las Grandes Ligas, iniciando una revolución de tintes sociales.

Año: 2013.

Protagonistas: Chadwick Boseman y Harrison Ford.

Director: Brian Helgeland.

"A League of Their Own" (Una liga muy especial)

En tiempos de la segunda guerra mundial, empresarios crean una liga de béisbol femenil para tratar de que el negocio siga funcionando. El filme narra la historia de uno de los equipos pioneros en este rubro.

Año: 1992.

Protagonistas: Tom Hanks y Henna Davis.

Dirección: Penny Marshall.

"The Natural"

Un joven prospecto de Grandes Ligas recibe un disparo a un día de debutar como profesional. 20 años después, ya como todo un veterano, vuelve a recibir la oportunidad de comenzar una carrera en la Gran carpa.

Año: 1984.

Protagonistas: Robert Redford y Gleen Close.

Director: Barry Levinson.

"Bull Durham" (Los Toros de Durham)

En el ocaso de su carrera, un veterano receptor es bajado a las Ligas Menores para guiar la carrera de un joven pitcher prospecto, lo que lo frustra además de tener que lidiar con la atracción que siente con una fan que se hace "cargo" de los nuevos jugadores que llegan al equipo.

Año: 1988.

Protagonistas: Kevin Costner y Susan Sarandon.

Dirección: Ron Shelton.

"61"

Se narra la batalla y amistad que existió entre las leyendas de los Yankees de Nueva York, Mickey Mantle y Roger Maris por romper la marca de 61 cuadrangulares que estableció Babe Ruth.

Año: 2001

Protagonistas: Barry Pepper y Thomas Jane.

Dirección: Billy Crystal.



"Eight Men Out" (Ocho hombres)

La Serie Mundial de 1919 es vendida por 8 jugadores de los White Sox de Chicago, debido a lo tacaño que resultó ser su propietario Charles Comiskey. Después de investigaciones las leyes de harán inocentes a los beisbolistas pero el Comisionado de las Grandes Ligas decide expulsarlos del juego de por vida.

Año: 1988.

Protagonistas: John Cusak y Charlie Sheen.

Dirección: John Sayles.

"The Sandlot" (Nuestra pandilla)

No retrata un juego o una biografía en lo particular sino el verano de un grupo de niños a los que el béisbol les apasiona. Todo se dificulta cuando toman una pelota autografiada por Babe Ruth para seguir su juego y ésta cae en wl patio donde vive la "bestia".

Año: 1993.

Protagonistas: James Earl Jones y Mike Vitar.

Dirección: David Mickey Evans.

"Moneyball" (El juego de la fortuna)

El gerente general de los Atléticos de Oakland decide crear un novedoso sistema aritmético para fichar a jugadores según sus estadísticas, lo que revoluciona la manera de ver el béisbol desde el tema gerencial y deportivo.

Año: 2011.

Protagonistas: Brad Pitt y Johan Hill