Cash y Mattingly, nombrados "Manager del Año" en las Grandes Ligas

Kevin Cash, de Tampa Bay, obtuvo el martes el premio al Manager del Año en la Liga Americana, mientras que el el galardón en la Nacional fue para Don Mattingly, de los Marlins de Miami.

Cash, considerado uno de los pilotos jóvenes más brillantes en las Grandes Ligas, guio a Tampa Bay a una foja de 40-10, la mejor de la Americana, durante la campaña abreviada por la pandemia de coronavirus. Sin embargo, recibió duras críticas por la decisión de retirar al zurdo Blake Snell en la sexta entrada del sexto juego de la Serie Mundial ante los Dodgers de Los Ángeles, quienes terminaron por ganar el encuentro para coronarse.

La votación por parte de la Asociación de Cronistas de Béisbol de Norteamérica (BBWAA) concluyó antes de que comenzaran los playoffs. Rick Rentería, a quien los Medias Blancas de Chicago dejaron ir pese a que consiguió colocar al equipo en los playoffs por primera vez desde 2008, fue el segundo manager más votado en la Americana, seguido por el puertorriqueño Charlie Montoyo, de los Azulejos de Toronto.

Mattingly conjuró la larga sequía de playoffs de Miami, que se clasificó por primera vez desde 2003, pese a lidiar con un brote de COVID-19 que provocó una larga pausa en la campaña del equipo y diezmó el roster.

La foja de 31-29 que lograron los Marlins constituyó la primera positiva de Mattingly, en su quinto año dentro del club. El ex primera base de las Grandes Ligas, quien llegó a ser el Jugador Más Valioso de la Liga Americana, tuvo récord positivo en cada una de sus cinco temporadas anteriores como manager de los Dodgers de Los Ángeles.

Mattingly, Jugador Más Valioso con los Yanquis de Nueva York en 1985, es la quinta persona que obtiene ese premio y el de Manager del Año.

“Son diferentes. El primero es muy personal y éste tiene que ver más con el equipo”, comentó Mattingly. “Y por eso estoy más orgulloso de éste, porque hemos tenido dificultades durante un par de años, y dar un paso adelante fue importante. Pienso que ésta es la señal de que avanzamos en la dirección correcta”.

Lee también: El espectacular hoyo en uno haciendo "patitos" a través de un lago

La última vez que un piloto de los Marlins fue nombrado el Manager del Año se remontaba a 2006, cuando la distinción fue para Joe Girardi.

Jayce Tingler, de San Diego, fue segundo en la votación por parte de la BBWAA seguido por David Ross, de los Cachorros de Chicago.

Tingler y Ross condujeron a sus equipos hacia los playoffs en sus primeras temporadas dentro de las mayores.

Este miércoles, la BBWAA anunciará a los ganadores del trofeo Cy Young. El jueves, se entregan las distinciones al Jugador Más Valioso.

Kevin Cash is the 2020 AL Manager of the Year. pic.twitter.com/JYIEq8HZ3i

Don Mattingly is your NL Manager of the Year for 2020. pic.twitter.com/IlWGWJcUiS

— MLB (@MLB) November 10, 2020