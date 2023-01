El español Xavi Hernández, entrenador del Barcelona, aseguró que el Real Madrid tiene "ventaja" en el "aspecto psicológico" porque cuenta con "jugadores con mucha más experiencia" en finales, a la vez que aseguró que su equipo tiene que demostrar que sus "ganas y ambición son grandes".

"El aspecto psicológico es fundamental, y ahí tienen ventaja porque tienen jugadores con más experiencia que han jugado muchas finales, pero nosotros tenemos muchas ganas de ganar un título. Tenemos que demostrar que nuestras ganas y ambición son grandes", dijo en rueda de prensa.



"Tenemos muchos jugadores que no han ganado títulos con el Barcelona. Es una oportunidad tremenda para ellos y para que los jugadores demuestren categoría y experiencia", completó. El Real Madrid tiene un gen competitivo muy grande en las finales y tenemos que igualarlo para ganar la Supercopa. Estamos ilusionados, significaría mucho para nosotros y con el extra de que es un clásico. Nos daría confianza para seguir trabajando. Con un título te da más confianza", añadió.

"El club es más importante que nadie. Como máximo responsable que soy, intentaré planear lo mejor para conseguirla. Se gane o se pierda, seguiremos compitiendo para ganar el resto de títulos. Nos hace especial ilusión, siendo un clásico, significaría mucho para el barcelonismo. En el Barcelona es innegociable ganar. Estamos para ganar títulos. Estamos a un partido de ganar y a por ello; por nosotros, no por nadie más" señaló Hernández.



Sin embargo, dejó una polémica sobre los tiempos pasados cuando Pep Guardiola y José Mourinho dirigían al Barcelona y al Real Madrid respectivamente. "Aquella etapa no era positiva para ninguno. No dimos una buena imagen, ninguno de los dos equipos. Creo que debemos demostrar caballerosidad, yo con Ancelotti tengo muy buena relación, hemos coincidido muchas veces. No debemos salir de la línea de que eso es una guerra deportiva, nada más" concluyó Xavi.

