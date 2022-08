Antony, el segundo fichaje más caro en la historia del Manchester United

El Manchester United y el Ajax de Ámsterdam llegaron este martes a un acuerdo para el traspaso del atacante brasileño Antony al club de la Premier League inglesa por 100,2 millones de dólares, bonificaciones incluidas.

"El Manchester United llegó a un acuerdo con el Ajax para el fichaje de Antony, a la espera de un reconocimiento médico, de que se finalicen los términos del contrato con el jugador y de las formalidades (administrativas) internacionales", escribieron los 'Red Devils', que habían hecho de él una de las prioridades de su mercado para la recién iniciada temporada.



El Ajax precisó en su comunicado que la suma se comopone de 95 millones de euros de pago fijo y 5 millones de euros en diversas variables. Se trata del traspaso más caro para un jugador que militaba en el campeonato de los Países Bajos.

Supera los 86 millones de euros (bonificaciones incluidas) que el FC Barcelona pagó al Ajax para contratar a Frenkie De Jong. El Ajax llegó a rechazar tres ofertas del Manchester United por Antony, pero el equipo inglés insistió.



An agreement has been reached for the transfer of @Antony00 #MUFC

— Manchester United (@ManUtd) August 30, 2022