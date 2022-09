Ángel García, boxeador mexicano, duda en el apoyo de la Federación

Ángel García solía ser un buscapleitos en las calles de la colonia Independencia en Monterrey, Nuevo León.

Pero su panorama cambió cuando una película ligada con el arte del pugilismo lo atrapó.

Cinco meses han pasado desde que se ganó el derecho de competir en el Campeonato Mundial Juvenil de la IBA que se celebrará en el mes de noviembre en Alicante, España. Sin embargo, no todo pinta bien, ante la incertidumbre de saber si habrá apoyo por parte de la Federación Mexicana de Boxeo para cubrir los gastos del viaje. “La Federación convocó a la concentración de la Selección Nacional Juvenil, Femenil y Varonil, el 19, pero se canceló”. Y las malas noticias siguen, ya que a quienes tienen los boletos comprados, les han pedido cambiarlos, por logística.

Lo cierto es que García ya luce resignado a que no habrá apoyo. “Se siente medio feo que no te ayuden, pero me siento apoyado por la gente y eso me motiva más”. Lo cierto es que la cuenta regresiva está en marcha y Ángel García espera que el dinero llegue pronto, para lo cual pone a disposición el siguiente número de cuenta 4765-8820-5311-3864.