Andrés Lillini habló sobre la situación de Dani Alves y los Pumas 

La incertidumbre que invade a la afición de los Pumas en torno al posible fichaje de Dani Alves, comienza a llegar también al técnico Andrés Lillini. El argentino asegura no tener novedades al respecto.

"Con respecto a lo que dices de Dani Alves, no tengo noticias por parte de la directiva y el tema no se toca. No soy el hombre adecuado porque no tengo ninguna información", declaró el argentino en conferencia.

Previo al duelo de esta noche ante el Celta de Vigo, Lillini enfatizó que desconoce más sobre el tema y considera que es una situación que caerá tarde o temprano "por su propio peso".



"Seguiríamos confiando en los jóvenes del club, es el proyecto, es el proceso y no sé si haya otro tipo de fichajes. No pregunto, ni nada y son cosas que caen por propio peso. Cuando se decida, nosotros tendremos jugadores que se están recuperando de lesiones y creo que vamos a seguir compitiendo de la forma en la que lo hacemos porque todos estamos inmiscuidos en el mismo proyecto con jugadores de la casa y rodearlos de jugadores de calidad, explicó el timonel auriazul.

Entre risas, el estratega, quien cumplirá próximamente dos años al frente del Club Universidad, habló sobre el aporte que ofrecería Dani Alves a los Pumas.

"A mí con que me aporte una copa de todas las que tiene, me alcanza... Todo lo que se me cruza por la cabeza nos lo puede aportar el jugador", concluyó sobre el tema.



Juan Dinenno quiere de compañero a Dani Alves

Juan Ignacio Dinenno también habló sobre la posible llegada de Dani Alves a los Pumas.

"Como compañero tener al jugador más ganador en la historia sería algo lindo, pero ya llegando el momento si comparte plantel, espero que aporte deportivamente su granito de arena para lograr el objetivo", declaró el delantero argentino.

Sin embargo, en caso de no concretarse, dice confiar plenamente en el equipo que tienen actualmente.

"Luego será algo más para ustedes y cuando eres parte del grupo es uno más. En lo personal hoy confío en el equipo que tenemos, en mis compañeros y hoy somos los que estamos y es lo que nos importa", agregó el futbolista auriazul.

