El destino tiene esos escenarios inimaginables, que en el futbol, como en la vida, suelen tener un toque de revancha. Así, el que tendrá esta noche Fernando Ortiz en el Estadio Azteca.

El ‘Tano’, Director Técnico del América, se reencontrará ocho años después con Diego Cocca, aquel estratega argentino que lo retiró antes de tiempo en 2014.

Ortiz se encontraba en Racing de Avellaneda, listo para jugar un año más antes de retirarse; sin embargo, el adiós llegó antes de tiempo.



El hoy técnico bicampeón con el Atlas, arribó al equipo de Avellaneda en 2014 y una de sus primeras acciones fue excluir de La Academia al entonces defensa central, su compatriota.

Víctor Blanco, presidente de Racing, ya había acordado la continuidad de Fernando Ortiz, pero nada pudo hacer; el ‘Tano’ no recibió explicación alguna y la despedida fue inevitable.

“Diego (Cocca) jamás se acercó a decirme que no me tenía en cuenta. Yo no haría eso nunca siendo entrenador, a mí me gusta dar la cara”, declaró años después al periodista Juan Gorrochategui.

Hoy, Cocca vive en un cuento de hadas, mientras Ortiz encara el reto más grande de su carrera como DT.

Ha pasado mucho tiempo, pero el destino volvió a hacer de las suyas y esta noche se reencontrarán en el Coloso de Santa Úrsula.