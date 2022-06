Fernando Ortiz, actual técnico de las Águilas del América habló este lunes previo a su viaje a Cancún, donde el equipo realizará su pretemporada para el Apertura 2022.

El argentino, quien tendrá la oportunidad de comandar al cuadro azulcrema habló sobre el rumor de la llegada de Giovani Dos Santos al equipo.

“Estamos en una institución tan grande que se hablan tantas cosas sin saber la realidad. Giovani no está con nosotros, pero es parte, que se entiende, de la magnitud que tiene esta institución, pero no lo vamos a contar".



El estratega sudamericano agregó que jamás descartaría a un futbolista, pero aseguró que por el momento no contarán con el atacante azteca.

“Por el momento no. Yo no descarto nada ni nunca a nadie. El futbol en muchas ocasiones te da sorpresas y más en una institución tan grande, pero hoy no está con nosotros y no contamos con él".