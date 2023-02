América está urgidos de una victoria; reciben al Necaxa

Aunque vienen de empatar con Santos, los americanistas recuerdan que la última vez que actuaron como locales le metieron seis goles al Mazatlán FC.

Y ahora quieren volver a ver un festín goleador contra el Necaxa.

El equipo de Fernando Ortiz no ha tenido un arranque de temporada efectivo, mas eso no quiere decir que no se esté jugando bien, sólo le ha faltado ser contundente en los momentos adecuados y frente a los alicaídos Rayos tienen la oportunidad de, por fin, terminar con esas dudas que generan tantos empates que acumula —cuatro hasta el momento—, para sumar siete puntos que le tiene lejos de los punteros del Clausura 2023.

El rival parece a modo, es el Necaxa, que hace algunos años tenía su casa también en Santa Úrsula, y que también era hermano del América, aunque ahora llega con la misión de no perder, y si lo hace, por lo menos no salir humillado o goleado.

El cuadro dirigido por el también argentino Andrés Lillini viene de dos juegos sin ganar, al perder con el campeón Pachuca y empatar con Tijuana. Es el lugar 13 de la tabla, con tan sólo cuatro puntos ganados. Redacción