Alexis Vega y la verdad sobre el polémico video del ’Dúo Tamarindo’, "Odio el Vodka"

En Chivas han existido varios temas extracancha que causaron mucha polémica. Uno de los más recordados fue cuando Alexis Vega y Uriel Antuna se evidenciaron en una fiesta bebiendo vodka, en la cual nació el ‘Dúo Tamarindo’.

Tras este escándalo, al actual futbolista de Chivas se le quedó la fama de ‘Fiestero’; sin embargo, este error le costó una de las peores regañiza de su vida, pues directivos como Ricardo Peláez se comunicaron de inmediato con los jugadores.



“Me aventé la ‘cagada’ de mi vida. Pero tienes que cagarla para poder aprender. Era el cumpleaños de Antuna. Yo estaba en casa con mi señora y yo no iba a ir, pero me escribió para decirme que le fuera a dar el abrazo de cumpleaños. Convencí a mi mujer, llegamos y algunos compañeros ya se estaban yendo, yo creo me vieron llegar y dijeron, ‘Este güey la va a regar”, comentó en entrevista con El Escorpión Dorado.

Después de un rato de estar en la fiesta, llegó un grupo norteño y fue ahí cuando todo comenzó a ‘alegrarse’. El ‘10’ del Rebaño declaró que Uriel Antuna le sirvió un vodka de tamarindo para brindar por su cumpleaños, incluso subió una historia para sus ‘Mejores Amigos’ en sus redes sociales, pero la que causó polémica fue por una distracción.

“Iba a media cuba y uno de sus tíos llegó con un grupo norteño. Le dije al ‘Brujo’ que grabáramos una ´Story’ para solo mejores amigos y así fue la primera. Después grabé la segunda, pero no me di cuenta que esa la subí para seguidores en general. Después bebimos más, la verdad sí andaba pedo”, recuerda.

El momento en el que Alexis Vega se da cuenta de su error fue gracias a un mensaje de su hermano, “’Eres un pendejo, ve lo que subiste’, después me llamó Ricardo Peláez bien encabronado, me fui a mi casa ya sobrio porque se me bajó la peda. Peláez me marca cuando yo ya estaba en mi casa para reclamarme, ‘Otra vez ustedes, no aprenden’. Al otro día Vucetich nos dijo que nos iban a separar indefinidamente. Yo me sentía de la chingada porque afecté a Uriel”.

Agregó que desde entonces odia esa bebida de tamarindo, ya que le agarró odio. La acción de los futbolistas generó polémica, pues estaban festejando en plena pandemia, además que Chivas tenía en puerta un partido importante.