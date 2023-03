Alejandro Zendejas confirma que jugará para Estados Unidos: Debes seguir a tu corazón

Alejandro Zendejas puso fin a la polémica en torno a su futuro a nivel Selección. El atacante del América ha confirmado que jugará para Estados Unidos y no para México.

Mediante una carta en redes sociales, Zendejas anunció su decisión de representar al combinado de las “Barras y las Estrellas”, con quien jugó en enero un amistoso ante Serbia.

“Estoy muy agradecido por todas las oportunidades que Estados Unidos y México nos han brindado a mí y a mi familia. Tomar una decisión sobre mi carrera internacional es muy difícil, y yo creo que debes seguir a tu corazón. El mío me dice que mi futuro está representando a Estados Unidos”, escribió el futbolista mexicoamericano.

Alejandro Zendejas, de 24 años, fue titular con Estados Unidos en el Mundial Sub 17 de 2015, por lo que el combinado estadounidense llevaba mano en torno al futuro del ex de Chivas y Necaxa.

Con México, disputó los partidos amistosos ante Nueva Zelanda y Guatemala, situación que provocó una multa para México, ya que debía solicitar permiso con Estados Unidos.

OFFICIAL: Alex Zendejas has committed to the USMNT pic.twitter.com/C4KTGoFTqi

— U.S. Men's National Soccer Team (@USMNT) March 14, 2023