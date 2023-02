Alejandra Orozco revela cuál es la fórmula que la ha llevado al éxito

La clavadista mexicana Alejandra Orozco está viviendo su cuarto ciclo olímpico, en 15 años de trayectoria. La tapatía compartió, en entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes, que cada uno fue distinto, pero le tomó tiempo entenderlo.

Colgarse la presea de plata en los Juegos Olímpicos Londres 2012 (plataforma de 10 metros sincronizados), con tan sólo 15 años de edad, la hizo pensar que el camino que la llevó al éxito “era como tenía que hacerlo en cada competencia”, pero no es así.

“Entendí que mi fórmula la tengo que ir adaptando, porque las circunstancias no son iguales. Ahorita, la palabra que más me resuena es la adaptación, porque tengo que sumar todo lo bueno a las herramientas que he conseguido”, compartió la atleta de 25 años de edad.

A Orozco le ha tocado convivir con cuatro generaciones de clavadistas mexicanos y ellos le ayudaron a comprender que “cada quien tiene su historia".

“Hubo un tiempo en el que les preguntaba qué hacer, les pedía que me explicaran y ayudaran en mi camino. Ellos me decían ‘no puedo, porque no viví esa parte, no tenía tu edad’. Así me hice de mis herramientas y entendí que cada quien decide su propio camino”, recordó.

Alejandra piensa que regresar de dos Juegos Olímpicos con medalla la hizo cargar una mochila “de compromiso”, porque su historia puede inspirar.

“Me tocó abrir un tipo de puerta, el de la edad, romper con algunos límites y es lo interesante, porque las mujeres hemos sido referentes”, dijo.