El golfista mexicano Abraham Ancer ha sumado otro logro a su exitosa carrera en el deporte.

Esta vez el tamaulipeco conquistó el torneo PIF Saudí International del circuito asiático.

Ancer, de 31 años, pudo levantar el trofeo luego de realizar un total de (-19), con lo que superó por dos golpes al estadounidense Cameron Young.

El Asian Tour aprovechó el campeonato del mexicano para lanzarle una emotivas palabras:

"¡Felicitaciones a Abraham Ancer por ganar el PIF 2023 Saudí International Golf. Se ha convertido en el primer jugador en ganar cable a cable en el torneo y el segundo mexicano en ganar en el Tour Asiático desde 1995".

También la Federación Mexicana de Golf lo felicitó: "¡Amanezcan con nuevo campeón! En dominante fin de semana desde la King Abdullah Economic City, Abraham Ancer se coronó en el Saudi International con total de (-19), superando así por dos golpes al estadounidense Cameron Young. ¡Grandísimo, Abraham!".

WIRE-TO-WIRE @SaudiIntlGolf for @Abraham_Ancer @Ancer_Tracker @TrackerAncer

Wins also a th pro career on different Tours - @asiantourgolf @PGATOUR @GolfAust @PGAofAustralia @KornFerryTour

Well down Abraham

@TOURMISS @IrishGolferMag pic.twitter.com/gGl3NymrZx

— Golf & Science News (@TOURMISS) February 5, 2023