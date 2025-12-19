Hublot anuncia la incorporación de Jorge Vallejo, chef y cofundador de Quintonil, como nuevo Amigo de la Marca, reforzando su visión del Art of Fusion desde uno de los territorios creativos más potentes del lujo contemporáneo: la alta gastronomía.

Jorge Vallejo, chef de Quintonil. Fotos: Cortesía

Desde Ciudad de México, Vallejo ha construido una cocina que no grita, pero deja huella. Una propuesta que mira al origen sin nostalgia y a la vanguardia sin artificio. No es casual que Quintonil haya sido distinguido en 2025 con dos estrellas Michelin y se haya colocado en el tercer puesto de The World’s 50 Best Restaurants. Reconocimientos que confirman algo que ya sabían sus colegas —quienes le otorgaron el Estrella Damm Chefs’ Choice Award 2022—: estamos ante uno de los cocineros más influyentes de su generación.

Para Hublot, esta alianza es natural. Vallejo encarna la misma tensión creativa que define a la manufactura suiza: precisión y emoción, innovación y respeto por la herencia. “El tiempo es el ingrediente más valioso”, afirma el chef, una declaración que podría firmar cualquier maestro relojero de Nyon. Aquí, el tiempo no corre: madura.

Con su llegada, Jorge Vallejo se integra a una mesa internacional de chefs con estrellas Michelin que funcionan como verdaderos embajadores culturales del Art of Fusion. Una constelación donde brillan nombres como Anne-Sophie Pic, la mujer con más estrellas Michelin del mundo; Andreas Caminada, emblema de la precisión suiza; Yannick Alléno, titán de la cocina francesa; o Eneko Atxa, pionero de la sostenibilidad desde el País Vasco. A ellos se suman figuras como Clare Smyth, Mingoo Kang, Jan Hartwig, Paul Pairet y William Bradley, todos unidos por una misma obsesión: llevar su oficio al límite del arte.

Así, Hublot vuelve a demostrar que su universo va mucho más allá del reloj. El Art of Fusion se vive también en una mesa, en un menú de degustación, en el silencio preciso antes del primer bocado. Porque cuando el tiempo se entiende como materia prima, el resultado —ya sea un calibre o un plato— siempre trasciende.