Me resulta perturbador y triste el video del Dalai Lama. No hay broma ni entorno cultural que justifique el abuso de un niño. Porque eso fue lo que hizo el líder religioso. Una lástima que con su “océano de sabiduría” no haya entendido algo tan obvio. #ConLasYLosNiñosNo https://t.co/CtHmodSJUV