Yulay denuncia discriminación en discoteca de Polanco: "Orgulloso de ser moreno"

El youtuber Yulay denunció un acto de discriminación al querer ingresar a una discoteca de Polanco en la Ciudad de México.

Por medio de Instagram, el influencer relató cómo fue que un cadenero le impidió entrar al lugar por su color de piel.

“Quiero alzar la voz de algo que me sucedió el día sábado; sufrí discriminación y rechazo por nuestro color de piel. Estamos hasta la madre que nos discriminan por la forma del rostro y por ser moreno; me siento orgulloso de ser color cartón y mexicano”, expresó el tiktoker.

Foto: Instagram

Aunado a ello, narró que él y sus amigos tenían reservaciones en el lugar; sin embargo, no fue respetada la de él. "Un amigo me invitó a festejar su cumple en un antro en una zona bien fresona, en Polanco en Antara. Nos vestimos bien chingón, bien perfumados, íbamos con toda la actitud. Había reservación, mis compas ya habían entrado. Yo al llegar, te das cuenta cómo el cadenero te barre", detalló.

En tanto, detalló que otras personas que venían vestidas similar a él, las dejaron pasar sin problema. "Todas las personas que iban entrando iban vestidas similar que yo. Me acerqué al cadenero y le digo 'oiga, jefe, tengo una reservación', me dijo que lo checaba. Le marqué a mi compa para que saliera por mí, él platicó con el cadenero, hablaron con el gerente, me empezaron a señalar, a ver de arriba a abajo. Me sentí etiquetado, me sentí mal", finalizó.

“Si no levantamos la voz no nos harán mucho caso las autoridades", concluyó.

Foto: Instagram

¿Cómo denunciar un acto de discriminación?

Es necesario presentar la denuncia ante el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México (COPRED) al correo: quejas.copred@cdmx.gob.mx.

De igual manera, la dependencia solicitará los siguientes datos: nombre, medio de contacto y descripción del acto.

El horario de atención presencial es a partir de las 9:00 a 15:00 horas. Si deseas acordar una cita en un horario diverso puedes comunicarte a los siguientes números telefónicos:

-Atención telefónica 5553413010 y 5546008233 (lunes a jueves 09:00 - 18:00 horas; viernes 09:00 a 15:00 horas).

-Línea no discriminación: 55 5658 1111.

-Línea de seguridad y chat de confianza del Consejo Ciudadano: 55 5533 5533.







