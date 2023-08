YosStop responde a críticas por sesiones sobre salud mental: “nunca he dicho que soy especialista”

Luego de que YosStop fuera criticada en redes sociales por dar “servicio de psicología” sin contar con una cédula profesional, y cobrar 5 mil pesos en ello, la influencer rompió el silencio y aclaró que “nunca he dicho que soy especialista”.

El pasado 24 de agosto, Scarlet Espinoza, psicóloga en clínica especializada en psicoterapia cognitiva, conductual y trastornos alimenticios, lanzó una contundente crítica, partiendo de que Hoffman no cuenta con cédula profesional para ofrecer este tipo de servicios.

“Empecemos porque YosStop no cuenta con cédula profesional de psicóloga. Eso quiere decir que lo que hace es ilegal, pues ofrecer cualquier servicio de psicología sin ser psicóloga incurre en el delito de usurpación de la profesión”, escribió en su cuenta de Facebook.

Lee también Critican a YosStop por ofrecer terapias psicológicas en 5 mil pesos... ¡sin ser profesionista!

Aunado a ello, la especialista destacó que YosStop no cuenta con licenciatura ni maestría para ejercer. Además que cobra 5 mil pesos sin ser especialista.

“¿Y luego se preguntan por qué los verdaderos especialistas subimos nuestros costos?”, indicó Espinoza. Al mismo tiempo, hizo un llamado a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para que los posibles clientes no se vean afectados.

“La psicología no es un circo y la salud psicológica no es un nicho de oportunidad para influencers y actores que no la hicieron en esas áreas. Etiqueten a Cofepris a ver si nos explican qué se hace en estos casos”, sentenció.

Lee también Baile y emoción: Vendedor no desaprovecha el primer concierto de Taylor Swift y lo disfruta

Tunden a YosStop. Foto: Facebook

¿Qué respondió YosStop sobre sesiones de salud mental?

Por medio de Facebook, la youtuber aclaró que, en ningún momento, ofreció sus servicios de terapia.

“En ningún momento ofrecí servicios de terapia [...] En esta plataforma empecé a meter diferentes cosas de las que ya he hecho y me he certificado [...] Nunca mencioné ni dije nada de terapias psicológicas ni psicoterapia”

En tanto, señaló: “Jamás les he dicho ‘yo te ayudo, te cobro tanto’ [...] yo nunca he dicho que soy especialista”.

Lee también ¿La Divaza con Selena Gómez? Influencers protagonizan épico outfit en concierto de Taylor Swift

“Yo no busco estar en polémicas, yo no quiero estar en polémicas, no quiero que me inventen cosas, no quiero meterme en problemas con nadie”, agregó.

Finalmente, dejó en claro que no dará terapias; no obstante, con su proyecto. “Si se dedican a la salud mental, dedíquense a la salud mental y no afectar la salud mental de otros”.

“No, no doy terapias y no voy a dar terapias. Voy a continuar mi proyecto “YoSoyBalance” haciendo nuevos cursos”, finalizó.

Lee también Agencia de viajes mexicana rompe el corazón a más de 200 “swifties” de Guatemala

¿Qué es el "coaching", alternativa que ofrece la influencer?

El coaching es un proceso de acompañamiento y desarrollo personal y profesional que ayuda a las personas a alcanzar sus objetivos.

Asimismo, se basa en la idea de que cada persona tiene el potencial para alcanzar sus metas, pero a veces necesita ayuda para identificar sus fortalezas, superar sus obstáculos y desarrollar su plan de acción.

El coach ayuda al cliente a reflexionar sobre sus objetivos, a desarrollar un plan para alcanzarlos y a superar los obstáculos que puedan surgir en el camino.

De igual manera, puede aplicarse a cualquier ámbito de la vida, ya sea personal, profesional o empresarial.



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.





aosr