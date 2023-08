Desde que se viralizaron las declaraciones de la agrupación Yahritza y Su Esencia, para una entrevista con el medio “Soy Grupero”, las redes se inundaron de reacciones, memes y videos.

Algunos internautas no perdonaron los comentarios de los integrantes, quienes criticaron algunos aspectos de la cultura mexicana como la gastronomía.

Jairo Martínez, uno de los miembros de la agrupación, mencionó que él es delicado y no le gusta la comida del país.: "Yo soy bien delicado y casi nomás como chicken, puras alas y que no tengan chile, no me gusta nada de eso”, dijo.

Lo anterior, fue objeto de burlas en distintas plataformas como Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, entre otras.

En TikTok incluso surgió el “trend” de grabar a tu mascota para usar el audio de la entrevista, en específico, la parte en la que Jairo dice que sólo come chicken.

Wingstop hace publicidad con Jairo Martínez ¿No sale bien?

Si bien, la agrupación de los hermanos Martínez disminuyó drásticamente de seguidores, las redes han mantenido encendida la polémica durante varios días.

Esto ha favorecido a quienes usan la imagen de los músicos para realizar algún tipo de burla. Tal es el caso del influencer Rojstar que subió a su cuenta de TikTok una imitación de la controversial entrevista.

Dada la popularidad del caso, algunas marcas también intentaron retomar la polémica, y generar reacciones en los usuarios; no obstante, no todo sale de acuerdo a lo planeado.

Esta tarde se viralizó la publicidad de la cadena internacional de alitas, Wingstop, sin embargo, no salió bien ya que los internautas se expresaron negativamente sobre la agrupación y cuestionaron a Wingstop si "¿ya no quieres clientes mexicanos?"

Comentarios. Captura de Facebook

Por lo anterior, la cadena restaurantera decidió quitar la imagen de su página oficial de Facebook, lo cual, fue demasiado tarde puesto que la imagen fue tomada por distintas páginas y continúa dando de qué hablar.

Publicidad de Wingstop. Foto: Redes sociales

¿Qué otras marcas se han arriesgado con la polémica de Yahritza y Su Esencia?

Internet es el lugar perfecto para la publicidad de las marcas, puesto que lo que se sube a la nube llega a millones de personas en cuestión de segundos.

Algunas, como el caso de Wingstop, se arriesgan a los malos comentarios y el rechazo de la gente; pero otros, pueden tener suerte.

Bachoco, que es un productor avícola en México, también tomó la imagen de Jairo y caracterizó a una gallina.

Como frase utilizaron “Chicken Nagget”, y les funcionó. La mayoría de usuarios compartió la imagen de forma “divertida”.

Bachoco. Foto: Redes sociales



