Wendy Guevara responde a mujer trans que cuestionó logro en MAC Cosmetics: "No estamos en competencia"

En las últimas horas, el nombre de Wendy Guevara ha causado revuelo en las redes sociales luego de convertirse en la imagen de la marca de cosméticos de alta gama, MAC.

A través de redes sociales, la exintegrante de la "Casa de los Famosos" dio a conocer la noticia, donde compartió algunas imágenes de la campaña que realizó.

“Bebéssssss… ¿les gusta este color? ¡¡¡A mí me encantó!!! El tono que estoy usando es Candy Yum Yum del NUEVO #MACximal Silky Matte Lipstick”, se lee en la publicación, donde mostró uno de los labiales de “MAC Cosmetics.”

Lee también: Wendy Guevara se convierte en primera mujer trans mexicana en ser imagen de MAC Cosmetics

Ante ello, varios de sus seguidores y usuarios aplaudieron este importante logro de la cantante quien promete continuar creciendo. Así mismo hubo quienes mencionaron que era la primera mujer trans en participar en una campaña de cosméticos de alta gama en México, lo que desató un debate en redes sociales.

La influencer trans, Elvira Ramírez fue una de las que se sumó al debate, pues por medio de sus redes sociales expresó su desacuerdo con el reconocimiento otorgado a Guevara.

Elvira Ramírez. Foto: Captura de pantalla

"Apáguense un chiingo!! No es la primera y como muchas veces se ha dicho ella no representa a las mujeres trans y no es la realidad de otras mujeres trans!!!”, expresó a través de una de sus historias de Instagram.

Aunado a ello, hizo hincapié en que su opinión no se trataba de “hate”, sino en un desacuerdo por la imagen que Wendy Guevara da a la comunidad trans.

“Y ojo, no es envidia, yo no tengo nada en contra de nadie, al contrario creo que cuando una gana ganamos todas. Sin embargo no está padre desinformar y sobretodo no reconocer los logros de personas que han estado antes de ti, porque incluso antes que yo me queda claro que han estado otras mujeres que han hecho más cosas, yo no soy la que descubrió el hilo negro, pero no se me hace padre y cool que no reconozcamos logros de otras que han pavimentado todo esto”. recalcó.

Lee también: Wendy Guevara y Nicola Porcella dan adelanto de su nueva canción "Sacude"; así suena

Elvira Ramírez. Foto: Instagram

Lee también: Tunden a Alfredo Adame tras comentario transfóbico contra Wendy Guevara: "cuerpo de tamal amarrado"

Wendy Guevara responde a comentarios de la influencer trans, Elvira Ramírez

Estos comentarios llegaron a “La Perdida”, quien por medio de un video, el cual se volvió viral en varias plataformas, mencionó que no le importaba los comentarios de la creadora de contenido, ya que no se encuentra en competencia con nadie.

“No pasa nada, hermanas, aquí no estamos nadie en competencia, lo importante es que todas traigamos trabajo. Lo padre es que vean que las chicas que somos trans podemos, que somos unas personas sumamente normales”, agregó.

También, dijo que para ella lo más importante es llevar un mensaje positivo a su audiencia que decir “yo soy la primera, yo soy la que vendo más.”

“Me interesa que vean que nosotras también podemos. Eso es lo que yo quiero y me gusta más”, finalizó.

Wendy dando su punto de vista sobre la chica trans que salió a decir que ella era la primera chica trans en colaborar con MAC.



ella reina contestando educadamente 💋 pic.twitter.com/xN8lMrrkFt — La Wendy (@LaWendyGuevara) March 14, 2024





También te interesará:

El superalimento con más potasio que el plátano, que ayuda a reducir el estrés e impacta en la salud sexual

El delicioso alimento que puedes comer a toda hora y sirve para obtener energía

Hombre que agredió a mujeres en marcha del 8M lanza colecta para reparar moto y pagar multa: VIDEO

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv