Video viral: así jóvenes venezolanos documentaron en tiempo real el ataque de Estados Unidos

La madrugada del pasado sábado 3 de enero, se registraron fuertes explosiones en distintos puntos de Caracas, capital de Venezuela, ocasionadas por fuerzas militares estadounidenses. Horas más tarde, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

La noticia de su detención se difundió por medios de comunicación internacionales y diversos creadores de contenido compartieron su dicha en redes sociales, donde la conversación se dividió entre aquellos que celebran la libertad del pueblo venezolano y los que cuestionan la intervención de EU y la falta a la soberanía nacional.

Por su parte, el Gobierno de México bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, reprobó y rechazó enérgicamente las acciones militares realizadas por fuerzas armadas de EU. Asimismo, hizo un llamado urgente a respetar el derecho internacional, así como los principios y propósitos establecidos en la Carta de la ONU.

Lee también: Video en estilo anime recrea la captura de Maduro; Trump aparece como protagonista

La comunidad venezolana en México se reunió para celebrar la captura del presidente Nicolás Maduro. Foto: Sharon Mercado / EL UNIVERSAL

Bajo la operación "Resolución Absoluta", el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, explicó que se movilizaron más de 150 aeronaves desde 20 diferentes bases terrestres y marítimas. Entre ellas se encontraban cazas F-22, F-35 y F-18, aeronaves EA-18 y E-2, bombarderos B1, helicópteros y drones pilotados desde la distancia.

Jóvenes captan ataque de EU a Venezuela en vivo

Luego de que la captura del líder chavista recorriera el mundo entero, las plataformas digitales comenzaron a llenarse con reacciones y celebraciones de ciudadanos venezolanos. Uno de los videos que más causó furor en TikTok fue el de dos jóvenes venezolanos, quienes se encontraban en una transmisión en vivo al momento del ataque norteamericano.

La grabación del usuario @chuito_08 muestra el instante preciso en que aeronaves y bombarderos de Estados Unidos sobrevuelan la zona de la capital, para luego lanzar misiles sobre distintos puntos estratégicos. En el video se percibe el estruendo que deja a su paso el vuelo de estas unidades militares especializadas, dejando a los jóvenes sin palabras y desconcertados.

Durante la transmisión en vivo, la reacción de los jóvenes quedó registrada con claridad. Al escuchar el paso de las unidades aéreas, interrumpieron su conversación y permanecieron callados y expectantes ante lo que ocurría a su alrededor. Luego del ataque, decidieron compartir el video con sus reacciones en la plataforma, donde ya supera los 12 millones de reproducciones con 11 mil comentarios de usuarios.

Lee también: EU captura a Maduro: ¿qué dice la Carta de la ONU sobre la intervención militar extranjera?

También te interesará:

¿Quién es "Daniel, Me Estás Matando", el dúo que dio concierto en metro Chabacano?

Investigadores nombran fósil de tiburón en honor al anime "Chainsaw Man"

¿México o IA?: así puedes identificar videos e imágenes hechos con inteligencia artificial

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mndsm