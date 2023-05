VIDEO: Niños arruinan el velo de una novia en plena boda y son duramente criticados

Los niños y la asistencia a las fiestas siempre son motivo de debate. Hay quienes no están de acuerdo con que vayan dado que a veces los padres se desentienden y mientras ellos hacen travesuras, los organizadores de la fiesta no disfrutan el momento. Otros aseguran que deben ir para justamente aprender a comportarse.

No es la primera vez que en TikTok se hace viral un video en el que un grupo de niños hacen alguna travesura e incomoden a los presentes. Pero esta vez fue mucho más grave, porque durante una boda, les pareció gracioso jugar con la indumentaria de la novia a poco de comenzar el baile de los novios y por la cara que puso, no le gustó para nada.

Boda. Fuente: Pixabay.

Tal como se aprecia en el video, los novios estaban en el centro de la pista para su baile; pero en ese momento se acercan dos niños que comenzaron a jugar frente a ellos y allí ocurre lo más grave, porque los infantes se tropezaron con el velo de la novia y tiraron de éste, haciendo que ella pase un incómodo momento.

La acción de los pequeños hizo que los recién casados interrumpan su baile y, finalmente, el peinado de la novia se arruinó. De igual forma se le observa tratando de ver qué tan dañado resultó su peinado.

El momento quedó registrado en un video que pronto se hizo viral en varias redes sociales pero sobre todo en TikTok, donde ya cuenta con más de 99 mil reproducciones.

Claramente la indignación se apoderó de algunos usuarios, quienes arremetieron contra los padres de los niños y aseguran que situaciones como ésta son las que argumentan las decisiones de no invitar a niños a las bodas. “Y luego se ofenden las mamás porque no las dejan ir con sus hijos”, “Por eso, cuando me case, no quiero niños en mi boda”, “Ya basta, no lleven a sus hijos a las fiestas de adultos o en todo caso, cuídenlos”, se lee entre las respuestas que dejaron los cibernautas.







ayef