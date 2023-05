VIDEO: Niño llora en concierto de Christian Nodal y así reaccionó el cantante

Ante el concierto de Christian Nodal en Monterrey, Nuevo León, un niño se volvió viral en redes sociales, luego de subir al escenario junto al cantante y comenzar a llorar, lo que provocó la reacción del intérprete.

Por medio de TikTok, la usuaria @valeriallamag compartió un video donde se aprecia al niño romper en llanto ante la sorpresa de Nodal.

En la grabación, se observa al cantante entonar el tema “Acá entre nos” de Vicente Fernández, mientras que el niño no logra contener las lágrimas.

Sin embargo, algo que llamó la atención de internautas fue el rostro de Christian Nodal, pues se le nota una cara de sorpresa y gracia.

Hasta el momento, el video cuenta con 742 mil reproducciones, más de 68 mil “likes” y con diversos comentarios de usuarios de la red social:

“Hasta a mi me dio risa de mirar la cara de nodal”, “JAJAJAJAJA, lo mejor del concierto”, “Como cuando no sabes si estás emocionado o tienes miedo”, “Llevo viéndolo 1000 veces y no puedo parar de reír”, “Yo estaría igual que ese niño”, son algunas reacciones de internautas.

Christian Nodal gasta más de 800 mil pesos comprando tenis

El cantante fue tendencia en redes sociales, luego de darse a conocer que gastó más de 800 mil pesos en tenis.

Por medio del canal del youtuber Berth-Oh se difundieron las imágenes del momento en el que el compositor mexicano fue seleccionando cada calzado.

“La que sabe de tenis es mi mujer, yo casi no uso Nike; se me hacen muy cómodos, pero normalmente como siempre estoy trabajando o haciendo cosas duras, jugando en chanclitas o ando en botas, si tú me puedes ayudar”, dijo el cantante.

Aunado a ello, detalló que él es más “práctico” a la hora de usar tenis. “Yo soy más práctico, por ejemplo, estos no sé con qué los usaría, me gusta estar más sobrio”, comentó el cantante al ver un calzado colorido.



