VIDEO: Mujer graba su asesinato durante transmisión en TikTok; “me pegas dos tiros en la cabeza”

Un video difundido recientemente en la red social X (antes conocida como Twitter) ha generado conmoción entre los usuarios. En las imágenes se observa un hecho ocurrido en Guayaquil, Ecuador, en el que una mujer perdió la vida mientras participaba en una transmisión en vivo a través de TikTok.

Mujer transmite en vivo su propio asesinato en TikTok

De acuerdo con el material audiovisual, el incidente se produjo mientras Keyla Andreina González Mercado, una joven, de 28 años, compartía un momento con una de sus amigas y su pareja -quien fue identificado como Manuel Andrés "N"- en su residencia.

Durante la grabación, se escucha a la joven interactuar con dicho sujeto, a quien le dirige comentarios que, en tono aparentemente lúdico, hacen referencia a un posible disparo.

“Me das dos tiros en la cabeza, Manuelito, pero ahora no. Si me vas a matar, me dejas bien muerta -señalando su frente-, pero bien muerta para no sentir nada. No quiero sufrir, no quiero sufrir”, expresó.

Keyla Andreina González Mercado, de 28 años, realizaba una transmisión en vivo para TikTok con su teléfono celular cuando fue asesinada por el novio de su amiga. Sucedió en las calles 28 y Capitán Najera. pic.twitter.com/hAAhPSsM8B — AL OJO EC (@Ojo_Ec) July 28, 2025

A pesar de que sus palabras parecían formar parte de una conversación sin intención seria, el desenlace fue trágico, ya que segundos después de ese intercambio, se observa en el clip cómo el hombre extrae un arma de fuego mientras la mujer reitera su negativa.

Posteriormente, se escuchan varias detonaciones, las cuales causaron la muerte inmediata de la mujer.

Según medios locales, este incidente fue presenciado por varias personas que se encontraban en el domicilio, entre ellos su familia, quienes alertaron a las autoridades.

Asimismo, se reveló que Manuel Andrés , cuenta con antecedentes penales, y que actualmente su paradero es desconocido; por lo que las autoridades de Ecuador han emitido una orden de búsqueda para dar con su ubicación.

