VIDEO: Mesera retiene a clientes por dejar “poca propina”, ¿es obligatorio?

La propina es una manera de retribuir las atenciones y servicios de los meseros con los clientes. No obstante, en algunas ocasiones este tipo de “cargos” suelen generar controversia sobre si es válido incluirlos en la cuenta final de los consumidores.

A través de TikTok se viralizó un video en el que se aprecia a una mujer discutir con una mesera del restaurante Train Bistro, ubicado en la Ciudad de México. De acuerdo con la usuaria @geacielafuentes, la empleada la retuvo a ella y a su acompañante por no dejar “buena propina”.

La propina es una retribución voluntaria. Foto: Pixabay

Exhiben a mesera del restaurante Train Bistro por cobrar propina

En el clip se puede escuchar que los comensales se encuentran furiosos y consternados, pues alegan que la propina no es obligatoria. De tal modo que solicitan la intervención del gerente del lugar.

“Según la ley ya no es obligatoria la propina”, arremetió la mujer y solicitaron llamar a la policía para aclarar lo sucedido. En un tono irónico, la mesera de Train Bistro les dijo que ella les iba a completar.

“A mí tú no me haces favores, reina. Te íbamos a dejar una buena propina y dijiste no. La propina no es a hue**”, le dijo una de las clientes.

Ante ello, la mesera se limitó a contestar que llamaría a su superior para que les explique a las mujeres por qué se les estaba deteniendo por el pago de propina.

¿Es obligatorio dejar propina? Esto dice la Profeco

De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), la propina en un restaurante o bar, entre otros establecimientos, es voluntaria. No puede incluirse en la cuenta sin consentimiento del consumidor.

Por lo anterior, los restaurantes no pueden exigir propina, ya que se considera como una gratificación voluntaria, ni tampoco se debe solicitar consumo mínimo a los clientes.

Para evitar este tipo de actos, la dependencia emitió una serie de recomendaciones a fin de proteger los derechos de los consumidores:

Los restaurantes tienen la obligación de exhibir los precios de manera clara, incluso los impuestos; entregar el comprobante de compra en el momento de consumo; recibir y brindar sus servicios a todas las personas sin discriminación.

En caso de que los establecimientos no respeten las medidas antes mencionadas, la Profeco cuenta con diversos canales para interponer una denuncia:

Mediante el Teléfono del Consumidor al 55 5568 8722, en la Ciudad de México y su área metropolitana; o el 800 468 8722 para el resto del país; así como a través de las redes sociales oficiales de la Profeco.





