El pasado 6 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador visitó el estado de Hidalgo, para encabezar la firma del Plan de Salud IMSS-Bienestar; sin embargo, antes de llegar al evento un joven lo encaró para pedirle que lo adoptara; hecho que se volvió viral en redes sociales.

Por medio de TikTok, el usuario @uriel.alexander_24 compartió el peculiar video, donde se aprecia al mandatario saludar a pobladores de Metztitlán, Hidalgo, cuando el joven le grita: “Andrés, adoptame”.

¿Cuál fue la reacción de AMLO?

Luego de que el joven le pidiera a López Obrador que lo adoptara, el presidente soltó una carcajada, mientras le agarraba su cabeza; no obstante, se ve que ocurre un accidente, por lo que el mandatario lo acusó: “Ya viste lo que provocas”.

Hasta el momento, el video cuenta con 1.6 millones de reproducciones, más de 312 mil “likes” y diversos comentarios por parte de usuarios de la red social:

“Te bendigo ,eres el elegido”, “Eso es mi presidente. Es una muy linda persona. Larga vida para este gran señor”, “Con todo y regañada es buena señal de adopción”, “Eso estuvo bueno”, “Sí te adopta Bro, serás del Pueblo Bro”, son algunas reacciones de internautas.

AMLO reconoce que "no alcanzó el tiempo" para abatir la corrupción

El mandatario manifestó que desea y busca que continúe su movimiento de transformación en 2024 pues reconoció que "no alcanzó el tiempo" para abatir la corrupción que heredó de sexenios pasados.

En compañía del gobernador Julio Menchaca, tras la firma del Plan de Salud IMSS-Bienestar, el presidente acusó que en 36 años de política neoliberal solo se beneficio una minoría que dejó en completo abandono al pueblo.

"No hay corrupción, y no va a haber corrupción. Estamos también buscando que se continúe con el proceso de transformación, porque yo ya termino. No alcanzó el tiempo porque es mucho el rezago, imagínense 36 años de una política neoliberal sólo en beneficio de una minoría que dejó en el más completo abandono al pueblo", manifestó el mandatario.



