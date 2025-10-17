VIDEO: Gamer muestra colección de consolas destruidas tras inundación en Poza Rica

Ante las fuertes lluvias en varios estados del país, el pasado 10 de octubre se desbordó el río Cazones provocando una fuerte inundación en municipios de Veracruz como Poza Rica y Álamo, dejando cientos de damnificados en la zona de emergencia.

Las imágenes de los daños ocasionados por la corriente continúan sorprendiendo a los internautas, pues la devastación del patrimonio de los veracruzanos se reflejó en muchos aspectos.

En ese sentido, durante los últimos días se viralizó el caso de un joven gamer que compartió a través de TikTok cómo quedó su colección de consolas, así como su estudio donde realizaba transmisiones en Twitch.

Graves inundaciones por desbordamiento del río Cazones en Poza Rica, Veracruz. Foto: Cuartoscuro

Gamer muestra colección de consolas destruidas tras inundación en Poza Rica

El desbordamiento del río Cazones se llevó miles de sueños y gran parte del patrimonio que llevó años de construcción, entre ellos la colección de consolas del usuario @xzibitroger17, un joven amante de los videojuegos que compartió con tristeza en la plataforma cómo quedaron sus pertenencias.

Entre el lodo, las cajas donde guardaba sus consolas con años de antigüedad causaron admiración entre los cibernautas, quienes no dudaron en ofrecer apoyo al joven.

Controles y cables quedaron inservibles tras el paso de la corriente, además de la pantalla donde jugaba. Su caso conmovió a la comunidad gamer y, además de recibir el apoyo moral de internautas, algunos establecimientos especializados en la reparación se pusieron en contacto para intentar reparar las consolas.

"Mándamelas y trataré de revivir las más posibles si está en mis manos, yo pago los envíos y gastos en reparaciones".

"Si puedes mándame algunas. las restauramos y te las mandamos! nadie debería pasar por esas situaciones nunca".

"No cualquiera tiene estos aparatos, espero que vengan tiempos mejores".

"Una desgracia para tu colección, pero si tu familia y tú, están bien, lo demás es lo de menos".

"Te regalo mi pantalla, bro".

Fueron algunos de los comentarios más destacados en los videos.

