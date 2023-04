VIDEO: Ciclista exhibe a ambulancia por obstruir ciclovía durante emergencia, lo tunden en redes

Las redes sociales se han convertido en esa plataforma donde los usuarios denuncian sus inconformidades y exponen sus molestias sobre determinado tema, aunque en ocasiones la reacción que obtienen no es la que esperan.

Así le ocurrió al ciclista @elmaugarcia, quien compartió un video en Twitter en el que denunciaba a una ambulancia que se detuvo sobre la ciclovía y reclamó que los policías “no movieron ni un dedo para liberar la ciclovía de Insurgentes”.

“Les debía este hermoso vídeo, CUATRO policías de #TransitoGCDMX no movieron un dedo para liberar la ciclovía de Insurgentes, al contrario, me ignoraron cuando me vieron. La policía no me cuida @UCS_GCDMX)”.

En las imágenes compartidas por el ciclista se observa que la ambulancia atiende una emergencia. Unos hombres se encuentran parados dialogando con los paramédicos y policías de tránsito también están en la zona.

El ciclista se detiene frente a la escena, hasta que uno de los dueños de las motocicletas que se hallaban detenidos sobre la ciclovía nota su presencia y se acerca para retirar los dos vehículos que obstruyen: “disculpa, aventaron a un carnalito, ¿qué hacemos?"

El ciclista le indica que los policías de tránsito no le hacen caso, mientras los uniformados permanecen sobre la banqueta dialogando.

¿"Activismo individualista"? Redes sociales tunden a ciclista

La publicación que ya suma más de dos mil 245 citas y mil 581 Me gusta ha generado molestia entre los usuarios de redes sociales, quienes respondieron a la publicación de @elmaugarcia y le cuestionaron la falta de empatía por la emergencia que se atendía.

“Chales, ¿si notaste que atendían una emergencia? ¿o de plano querer hacer el protagónico de víctima te urgía?”, “El “activismo” individualista en su máxima expresión”, “El ciclista: YO, DESPUÉS YO, y AL ÚLTIMO YO. Me valen madre los demás”, fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación.

Respuesta a denuncia de ciclista

Respuesta a ciclista denuncia CDMX

El ciclista, quien se dio a la tarea de responder los mensajes que otros usuarios le escribían en respuesta a su Tweet comentó: “empecé a contestar, pero mejor no me desgasto. Sí, estaban atendiendo una emergencia, pero no tenían porque estar invadiendo la ciclovía, esa acción ponía en riesgo a los ciclistas que por ahí pasábamos. Ese es el trabajo de @UCS_CDMX garantizar la vialidad, no estar platicando”.

