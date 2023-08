VIDEO: Así vivieron pasajeros de camión choque contra tinaco "flotante" en Guadalajara

Durante el fin de semana, Internet se llenó de imágenes sobre un tinaco gigante que fue arrastrado por las fuertes lluvias en Guadalajara. Por medio de redes sociales se difundieron varios clips del depósito, el cual chocó con un camión del transporte público.

Los hechos ocurrieron sobre las avenidas Mariano Otero y López Mateos de la capital jalisciense. Aparentemente, el artefacto se encontraba amarrado a un poste de luz, pero la corriente de agua lo arrastró.

Vale la pena mencionar que durante el fin de semana se registraron fuertes lluvias en gran parte del país tras el paso del huracán Hilary. El fenómeno atmosférico violento provocó la caída de árboles, toldos, láminas y ramas, aunque nadie se esperaba ver a un tinaco “circulando” en la urbe.

Con lo insólito del suceso, llovieron decenas de memes ya que el Rotoplas “flotante” también impidió el paso de vehículos y peatones, quienes no podían creer que el objeto estuviera a mitad de la calle.

Revelan momento del choque del tinaco con camión en Guadalajara

A través de TikTok se dio a conocer el momento exacto en que el tinaco Rotoplas se impactó contra el autobús. El videoclip fue publicado por la cuenta @bryp72 y muestra la reacción de los pasajeros ante el avistamiento.

“El POV de los pasajeros vs el tinaco”, fue la frase con la que bautizaron el clip. En la grabación se escucha que los usuarios del transporte público reaccionan impresionados al encontrarse con el colosal depósito flotando sobre la inundación.

“Ya sólo me falta ver el video que grabó el tinaco”, “Vi todo el recorrido del tinaco y sólo me faltaba ver la parte final desde dentro del camión, gracias”, “Sólo falta ver a quién se le perdió”, “El ángulo que me faltaba”, bromearon usuarios.

Tras los reportes, el tinaco fue resguardado por las personas que se encontraban en la zona y personal de tránsito a fin de impedir que causara más daños o lesiones a los peatones.





