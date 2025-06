Víctor Trujillo "Brozo" parodia a Guadalupe Taddei por uso de acordeones en elección judicial; video se viraliza

El pasado 15 de junio, se llevó a cabo la Sesión Extraordinaria Urgente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), donde el consejero Arturo Loza Castillo propuso al pleno “no declarar la validez” de la elección del Poder Judicial.

Lo anterior, luego de que hiciera énfasis al reparto de acordeones durante la jornada electoral.

“Todos estos elementos, indicios y procedimientos pendientes me generan, al menos a mí, una duda razonable sobre la validez de estas siete elecciones (…) Por ello, propongo a este consejo general no declarar la validez de las elecciones”, dijo en su intervención.

Víctor Trujillo hace parodia de Guadalupe Taddei

Ante ello, el comediante Víctor Trujillo “Brozo” realizó una parodia sobre el momento en que es cuestionada la elección judicial, interpretando a Guadalupe Taddei, presidenta del INE.

Durante una nueva emisión del programa TeneBrozo en Latinus, el comediante se burló, fiel a su estilo, del hecho.

“Encontramos resistencias fuera, pero también dentro de este instituto. Hay que decirlo y hay que decirlo con todas sus letras, hay que decirlo con la A, con la E, con la I, con la O y con la U. Todavía el día de hoy proponer a este consejo con todo respeto, lo digo porque estamos todos en la libertad de hacer cada uno de su fundamento un papalote. Que la validez es un acto inmediato, que deberá ocurrir más allá de las 818 casillas, que no se podrán contar ni de unos acordeones, por favor, que por si no lo saben, son nada más instrumentos musicales”, se escucha decir a la parodia de la presidenta del INE en el video compartido por la usuaria @Melissa_Bely.

Aunado a ello, puntualizó: Ni por asuntos de presuntos mapaches, mapaches que no son más que unos mamíferos carnívoros que nada tienen que ver con elecciones judiciales y mucho menos con nuestra noble misión electoral. Desde ahorita digo, y lo digo muy claro, lo digo con todas sus letras, lo digo con la A, lo digo con la E, lo digo con la I, lo digo con la O y lo digo con la U, lo digo. No acompaño esta propuesta de la no validez porque me parece a todas luces incorrecto y me colocaría en el supuesto de no cumplimiento con todas las atribuciones y los mil compromisos que me aventé para que me dieran este cargo”.

“Y si me apuran todo esto se los puedo repetir en Mixteco”, agregó.

Finalmente, aseveró: “Los acordeones y esas marrullerías son sólo anécdotas. La elección judicial fue un éxito y esa, esa es historia”.

“Muy bien, consejeros y consejeras, aquí se rompió una jerga y se me van toditos a su casa”, sentenció.

Hasta el momento, el video cuenta con 217 mil reproducciones y más de 20 mil "likes".

