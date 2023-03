¿Vas al Pal' Norte? Ve horarios, line up por día y todo lo que tienes que saber

Tras días de espera, este fin de semana por fin se realizará el Pal’ Norte en Monterrey, Nuevo León.

El festival que reúne a artistas de la talla de Billie Eilish, quien ofrece este jueves un concierto en el Foro Sol de la Ciudad de México, así como The Killers y Twenty One Pilots tendrá como sede el Parque Fundidora en Monterrey.

El festival Tecate Pal’ Norte tendrá una duración de tres días a partir del 31 de marzo y se extenderá al 1 y 2 de abril.

Será a partir de las 14:00 horas que las bandas se presenten en los distintos escenarios dispuestos. Entre los servicios disponibles habrá estaciones de agua gratuita, asistencia médica, cajeros automáticos, lugares para comer, así como mercancía oficial del evento y renta de lockers.

Cartel oficial del Tecate Pal’ Norte 2023

Viernes 31 de marzo:

El Line Up del viernes lo encabezan Billie Eilish, 5 Seconds of Summer, Austin TV, Carín León, Los Cafres, Franz Ferdinard, Fred Again…, Honey Dijon, Julieta Venegas, Steve Aoki, Trueno, Willow, Wisin & Yandel, entre otros…

☝️ Horarios Oficiales #TecatePalNorte | Viernes 31 marzo pic.twitter.com/XeEqDW6eLy — Tecate Pal Norte (@TecatePalNorte) March 23, 2023

Sábado 1 de abril:

El Line Up lo encabeza Twenty One Pilots, The 1975, Bresh, Carla Morrison, Dayglow, Girl Talk, José Madero, León Larregui, Modest House, Panteón Rococó, Plastilina Mosh, Sebastian Yatra, Nach, Ryan Castro, TokiMonsta y más…

✌️ Horarios Oficiales #TecatePalNorte | Sábado 1 abril pic.twitter.com/6bjoTpcIMP — Tecate Pal Norte (@TecatePalNorte) March 23, 2023

Domingo 2 de abril:

El Line Up lo encabezan The Killers, Los Bunkers, Café Tacvba, Carla Morrison, Grupo Frontera, Junior H, Kase.o, L’Imperatrice, Loco Dice, Manuel Turizo, Pierce The Veil, Robin Schultz, Wallows, entre otros…

🤟 Horarios Oficiales #TecatePalNorte | Domingo 2 abril pic.twitter.com/RpCJUre7AR — Tecate Pal Norte (@TecatePalNorte) March 23, 2023

¿Qué no puedes llevar al festival?

Entre los objetos que está prohibido ingresar al Parque Fundidora en Monterrey durante el festival musical se contempla los siguientes: Mascotas, peluches, masajeadores, luces químicas, láser, comida o bebida externas, sombrillas y paraguas, cadenas largas y joyería con picos, cigarros, cigarros electrónicos y vaporizadores, plumones, plumas, aerosoles, bolsas y mochilas, hebillas muy grandes, con picos o estoperoles, calcomanías y otra publicidad, botellas de vidrio, casas de campaña, sillas o cobijas, armas, drogas o parafernalia y cámaras de fotografía profesionales.

