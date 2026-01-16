La mañana de este viernes 16 de enero miles de usuarios han reportado la caída global de X, antes Twitter, la red social de Elon Musk.

Según los señalamientos de los internuatas, la plataforma presenta fallas tanto en su versión para computadoras de escritorio como para dispositivos móviles.

De acuerdo con la página Downdetector, los problemas en la red social comenzaron alrededor de las 9:00 AM (hora del centro de México), cuando se registró el primer informe, y desde esa hora únicamente han ido en aumento.

Gráfica de reportes de problemas en X. Foto: Downdetector

Hasta el momento, no se ha informado de manera oficial cuál es la causa del problema ni cuándo podría reestablecerse el servicio.

Caída de X deja la mejor ola de memes

La caída de X a nivel mundial, que le ha impedido el acceso y el uso adecuado de la plataforma a millones de personas, ha dejado una ola de memes en otras redes sociales.

Memes caída de X. Foto: Redes sociales

Usuarios se han mofado de Meta, pues usualmente las redes sociales del grupo son las que caen.

Memes caída de X. Foto: Redes sociales

Otros han hecho mención al dueño de X, antes Twitter, Elon Musk, quien compró la plataforma en 2022.

Memes caída de X. Foto: Redes sociales

Otros internautas se mofaron de la caída "pidiendo" a Elon Musk que los servidores funcionen a la brevedad.

Memes de la caída de X. Foto: Redes sociales

