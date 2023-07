Tunden a Karla Panini por comentario sobre el matrimonio: "sola no voy a poder"

La comediante Karla Panini causó polémica en redes sociales, luego de dar su opinión sobre el matrimonio, donde aseguró que ella sí cree en el concepto.

Por medio de Instagram, la conductora aseguró que no se quiere volver a divorciar, pues “solos nos vamos a poder”.

“Yo lo primero que le dije a mi ahora marido es que yo no me quiero volver a divorciar, si no vamos por el mismo camino, solos nos vamos a poder, desgraciadamente ya nos sabemos el caminito fácil de no funcionó pues bye, a ver abogado, papeles y divorcio y adiós, pero yo no quiero que suceda... no crecí en ese ambiente”, explicó Panini.

Aunado a ello, señaló que ella cree en el matrimonio. “Entonces como yo no crecí así yo sí creo en el matrimonio, sé que se puede, pero sé que sola no voy a poder... pero los dos venimos de fracasos totalmente matrimonios fallidos y situaciones terribles...”, aseguró.

¿Qué opinaron en redes sociales?

Luego de los dichos por la exlavandera, usuarios de la red social criticaron a la comediante.

“Mi reina ¿cómo pones pedir ayuda de dios? Cuando tu misma destruiste un matrimonio”, “También te enseñaron a robar maridos”, “No creciste en ese ambiente pero no enseñaron a respetar un matrimonio”, “Eso es prácticamente imposible de creer”, son algunas reacciones de internautas.

¿Por qué dicen que Karla Panini destruyó un matrimonio?

La historia comenzó en TVShow, en el canal 34 de Televisa Monterrey, donde Karla Luna daba el clima de una forma extrovertida. Entonces la llaman al programa de comedia vespertino "El Club", donde estaba Karla Panini.

En ese entonces Luna salía con Américo Garza, con quien tuvo tres hijos más adelante aunque nunca se casaron. Por otro lado, Panini empezó una relación con el conductor y productor del programa, Óscar Burgos, y tiempo después se casaron en una boda televisada.

Las dos jóvenes ya mantenían una relación y eran conocidas por el público por su forma de ser e improvisación. Burgos estaba interesado por meter nuevas secciones y a Karla Luna se le ocurrió abrir una que se llamaría "lavadero", donde las dos hablarían de chismes de farándula y telenovelas. El espacio tuvo éxito y empezó a salir en diversos programas del mismo canal.

Sin embargo, Karla Luna tuvo problemas de salud y se reveló que padecía cáncer pélvico. En esa temporada Karla Panini se mostró incondicional a ella, no se le despegó, la apoyó en su enfermedad y le dio apoyo económico. Todo parecía ir bien: se curó de su malestar, estaba muy unida a Américo y el éxito del dúo provocó que firmaran contrato con Telehit teniendo un programa propio sin censura.

Timepo después, Karla Luna se dejaba ver sola con sus hijos, pues ella sospechaba que su pareja tenía otra mujer debido a la distancia entre ellos. Panini y Burgos también anunciaron su separación asegurando que fue por trabajo y no por infidelidad, aunque después se supo que en realidad la actriz tenía una relación con Américo, la pareja de su compañera.

Mientras avanzaba el tiempo las sospechas de Luna sobre la infidelidad de su pareja crecieron y empezó a ver miradas que él le hacía a Panini. Esta última reveló que había besado a Américo en una fiesta pero le comentó que ella jamás intentaría algo para dañarla, así que la perdonó.

Cuando la hermana de Karla perdió su celular, ella tomó uno de su pareja que ya no usaba y se lo dio, pero al activarlo se dio cuenta de la relación "Marido y mujer" de Panini y Américo, la cual incluso ya existía cuando Luna enfrentaba el cáncer.

Karla Luna falleció el 28 de setiembre de 2017, tras luchar por cuatro años contra un cáncer de endometrio.

Pese a que se mostraba muy activa en redes sociales, mostrando los avances contra su enfermedad, no resistió más y dejó de existir tres días después de haber cumplido 38 años.







