¿Trombosis por la vacuna contra covid? Dr. Macías explica en qué casos se da

El reconocido infectólogo Alejandro Macías Hernández, conocido como el zar de la influenza en México, ha utilizado sus redes sociales como plataforma para ofrecer explicaciones claras sobre diversas enfermedades, virus y tratamientos, incluyendo las vacunas contra el coronavirus o COVID-19.

Esta semana, el tema ha vuelto a cobrar relevancia después de que la empresa AstraZeneca reconociera que su vacuna puede ocasionar efectos secundarios graves, como la trombosis.

El Dr. Macías destacó en su cuenta de Twitter que el desarrollo de trombosis como efecto secundario de las vacunas de AstraZeneca "no es algo nuevo", siendo un fenómeno que también puede ocurrir con otras vacunas contra el COVID-19, como las desarrolladas por Johnson & Johnson, Cansino y la Sputnik.

Sin embargo, enfatizó en que la trombosis grave es un evento extremadamente raro, estimando que se reporta aproximadamente un caso por cada 100 mil personas que reciben alguna vacuna de adenovirus.

¿TROMBOSIS por VACUNA COVID AZ (AstraZeneca)?💉



Las vacunas de adenovirus de Covid-19 pueden causar trombosis pero es un fenómeno muy raro y no persiste en el tiempo. pic.twitter.com/iYZflWA5Wj — Alejandro Macias (@doctormacias) May 1, 2024

¿Cuándo pueden presentarse casos de trombosis por la vacuna de AstraZeneca?

El Dr. Macías hizo un llamado a evitar el pánico en torno a este efecto secundario de la vacuna, destacando que la trombosis solo puede ocurrir en las semanas siguientes a la aplicación del biológico. Es importante aclarar que los pacientes que recibieron la vacuna de AstraZeneca no pueden desarrollar trombosis años después de la vacunación, ni experimentar ningún otro efecto secundario derivado de la misma.

"Es importante mantener la calma, ya que no ocurrirá nada a quienes hayan recibido alguna de estas vacunas. Cuando se presenta una trombosis, que es un fenómeno muy raro, sucede en las semanas posteriores a la vacunación, no años después. No hay motivo para preocuparse", concluyó el Dr. Macías en un video divulgativo.

