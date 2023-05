Tomorrow X Together: ¿Quiénes son los integrantes de la boy band que sigue los pasos de BTS?

El mundo del k-pop no para de crecer. Bandas como BTS o BLACKPINK ya han conseguido conquistar el mercado occidental, pero ahora nuevas bandas comienzan a aparecer y a formar sus propios clubs de fans o kpopers.

Recientemente comenzó a sonar el nombre de “Tomorrow X Together”, una banda de k-pop que asegura ser los sucesores de BTS.

¿Quiénes son los integrantes de Tomorrow X Together?

Tomorrow X Together, como se menciona anteriormente, es una boy band coreana que viene cosechando muchos éxitos en el mundo del k-pop.

Coloquialmente, se refieren a sí mismos como una sola entidad —Tomorrow X Together, o TXT para abreviar— y forman parte de la llamada Cuarta Generación del K-pop.

El grupo está integrado por Soobin, Yeonjun, Taehyun, Huening Kai y Beomgyu. Cada uno tiene algo que los diferencia y que los hace especiales, e incluso algunos kpopers aseguran que Soobin es el más sexy del grupo.

Todos rondan los 20 años de edad, pero llevan años entrenándose para poder triunfar actualmente en el hostil mundo de la música. Ellos debutaron en el 2019 y llegaron a ganar muchos premios musicales en su Corea natal.

Canciones como “0X1=LOVESONG (I Know I Love You) feat. Seori” es una de las más exitosas de Tomorrow X Together, e incluso también se destacan “Tinnitus (Wanna Be a Rock)”, “Happy Fools” o “Good Boy Gone Bad”, entre muchas otras más.

Sin embargo, los kpopers aseguran que la mejor canción de la banda es un pequeño tema llamado “Sugar Rush Ride”. En el canal de YouTube de la banda, por ejemplo, no sólo encontrarás el video del baile, sino también el video del ensayo, el video del making-of, videos de reacciones y varios retos de baile de TikTok.

El video de esta canción está inspirado en el País de Nunca Jamás, y los integrantes de la banda aseguran: “Nuestra versión de Peter Pan no es un Peter Pan feliz, sino un Peter Pan con lados oscuros”, explica Huening Kai.