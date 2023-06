TikTok: Graban a perrita mientras la bañan y genera debate en redes por este motivo

Los perros son los seres más amorosos del mundo y como integrantes de nuestra familia, merecen los máximos cuidados. Es por ello que muchos usuarios eligen mostrar en redes todos los procedimientos que emplean para cuidar a est esimpático animalito.

En TikTok este tipo de material con mascotas causa furor y enternece a todos los internautas, por lo que es probable que si decidas filmar a tu perro, este se vuelva ampliamente popular.

Tal es el caso de la perrita llamada Khamba, que se ha hecho muy popular en nuestros días, debido a sus particulares elecciones.

Fuente: Instagram @khambathebully

La elección de Khamba que causó controversia

La perrita Khamba fue filmada por su dueña, en un video donde tuvo que elegir entre dos papeles, en una figuraba la inscripción "Baño en seco" y en el otro "Baño Regular". Lo cierto es que la mascota eligió el primero.

"Buena decisión de Khambita hoy! El frío no perdona y te muestro su rutina de baño seco, indispensable el repelente antiparasitario natural, pipeta repelente y bálsamo curativo", comenzó su dueña en la descripción del posteo. "Utilizo una pipeta repelente y un spray antiparasitario, todo natural y adecuado para la piel sensible de Khambita. Además, he incluido un bálsamo curativo para tratar unas pequeñas rojeces en las orejitas, propias del clima y la dermatitis, Por supuesto las galletitas no podían faltar! Khambita se portó muy bien hoy para su baño seco", sentenció.

Perrito es filmado mientras lo bañan y genera mucha ternura pic.twitter.com/12nyjVmBop — ShowMundial (@ShowmundialShow) June 10, 2023

Lo cierto es que la cantidad de productos elegido por su ama causó controversia en redes, con algunos usuarios opinando en contra y otros a favor. Entre las opiniones negativas encontramos: "No me quiero imaginar como testearon esos químicos que utilizan"; "¿Las marcas que están utilizando están testeadas en animales?"; "Los animales no necesitan tantos químicos".

Aunque hay algunos usuarios que lejos están de criticar los productos y se centraron en la mirada tierna del can. Aunque otros aprovecharon para bromear: "El perro usa más productos de higiene que yo".