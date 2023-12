TikTok: Jóvenes celebran posada navideña rompiendo piñata con fotografías de sus exparejas

Las posadas navideñas son un festejo tradicional en México, las cuales se celebran del 16 al 24 de diciembre. En estas no pueden faltar los villancicos, el ponche, las velas y sobre todo las piñatas.

Un grupo de jóvenes originarios de Zacatecas, no se quedaron atrás, por lo que decidieron celebrar su posada navideña de una manera muy original.

Jóvenes celebran posada navideña rompiendo piñata con fotografías de sus exparejas

A través de TikTok, la usuaria @itsgerortizz compartió un video donde se observa al principio a una mujer sosteniendo una piñata decorada con las fotografías de las exparejas que presuntamente hicieron sufrir al grupo de jóvenes.

“Encuentrense. Es puro coto, el que se lo tome personal, no nos importa”, escribió la joven en el clip.

En la grabación, también se aprecia cómo uno por uno iban pasando al centro para golpear la piñata con un palo de escoba y así sacar todo el coraje que les dejaron sus exparejas.

Tanto fue el rencor que tenían hacía sus exparejas, que uno de ellos optó por dejar el palo de escoba a un lado y agarrar a patadas la piñata.

Usuarios reaccionan a video de jóvenes rompiendo una piñata con fotografías de sus exparejas

El clip que actualmente cuenta con más de un millón de reproducciones y 166 mil me gusta, fue tomado con humor por usuarios quienes mencionaron que ojalá sus exparejas no lleguen a ver el video.

"No me den una así que la termino abrazando", "¿Les puedo enviar una foto que faltó ahí?", "Quiero amigos así", "No me den una así porque hasta los dulces salen hechos polvo", "Yo quisiera, pero mis amigos son ex entre ellos", "Que buena terapia", "Así hasta le pego con ganas", se lee en algunos de los comentarios.

