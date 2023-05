TikTok: Joven se viraliza por mostrar cómo se hace un amarre amoroso

TikTok es una de las redes sociales que más crecimiento tiene por la posibilidad de subir pequeños videos y generar muchas interacciones. El universo de contenidos parece ser infinito y hemos visto todo tipo de historias viralizándose, incluso hay personas que logran monetizarlos y ser referentes en distintos temas.

Estos contenidos no son ajenos a las polémicas. Esto le pasó a un joven que compartió un ritual para hacer un amarre para el amor que asegura es un método muy efectivo para lograr que dos persona se unan y se fundan en una relación amorosa.

Este tipo de rituales despiertan muchas críticas porque se entiende que no hay consentimiento de una de las partes.

Una bruja autoproclamada enciende una vela - Foto: Shannon Stapleton/REUTERS

El joven en TikTok aseguró que es necesario escribir el nombre de la persona que se quiere, amarrar en un pedazo de papel, luego hay que rociarlo con el perfume que usa la persona que quiere el amarre y sino se cuenta con esta fragancia, frotar el papel por el cuerpo.

Luego hay que tomar un vaso de cristal que servirá para hacer una serie de pasos repitiéndolo, por lo menos 3 veces.

Así, de acuerdo a lo que se mostró en su video, hay que decir lo que la persona que hace el amarre quiere que haga la otra persona. Puede ser su nombre, y una vez hecho esto, el joven recomienda repetir igualmente 3 veces lo siguiente: "ciego te encuentras si no es a mi alcance, sordo te vuelves si no es por mi nombre, mudo despiertas si no es por mis deseos’.

El video de TikTok se hizo viral y despertó muchas críticas por esta práctica polémica en la que se busca forzar el destino entre dos personas, sobre todo porque una de ellas, la que es “amarrada” que no presta el consentimiento.

Este tipo de rituales también pueden tener consecuencias totalmente contrarias a las intenciones originales, por lo que siempre se desatan polémicas cuando aparecen prácticas en las que se involucran a otras personas.

