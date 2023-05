Los famosos trend de la luna o el de la mariposa son solo algunos de los videos virales que se pueden encontrar en TikTok.

Recientemente una joven se volvió viral en TikTok al compartir en su cuenta una divertida e inesperada anécdota que tuvo en una primera cita.

¿Qué ocurrió en la primera cita?

Florencia comentó en su cuenta de TikTok fue siempre le resultó muy incómodo el momento de pagar la cuenta en una primera cita.

Lee tambien ¡Ahora en TikTok! Peso Pluma hace viral trend con su canción más famosa

Según ella el hombre se juega el rol de caballerosidad “para quedar bien” ante los ojos del otro. “Bueno, pagá tú” se lee en el video de la joven, y con esta frase ella resume todo el contenido del video.

“Bueno, pagá tú” fue lo que le respondió el chico con quien estaba teniendo la cita luego de que le insistiera para pagar mientras intentaba quedar bien. Ante su respuesta, ella se quedó sorprendida y tuvo que confesarle que “no tenía tanto dinero” para pagar.

“Dios mío, qué vergüenza”, aseguró Florencia en su video que se volvió viral en cuestión de horas. “Qué incómodo el momento de pagar en la cita, pero peor es lo que me pasó a mí”, dice la joven en el video de TikTok.

Lee tambien TikTok: Abuelita “tumbada” logra más de 10 millones de vistas por Trend de Peso Pluma

“Estaba en una cita con el chico y nos traen la cuenta. Él me dijo ‘yo pago’ y obviamente le dije que no pero tienes que poner de tu parte, tipo actuar de ‘no, yo pago’”, dice Florencia en el video, en donde además confesó que había creído con esa técnica él iba a volver a decirle que pagaba él y todo solucionado, pero para su sorpresa no fue así: “Me dijo ‘bueno, pagá tú””, agregó totalmente sonrojada de la vergüenza.