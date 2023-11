TikTok: Joven causa polémica al asegurar que ganar 37 mil pesos al mes "no es un buen sueldo"

Una influencer española se volvió viral en redes sociales, luego de asegurar que ganar 2 mil euros al mes (37 mil pesos mexicanos) “no es un buen sueldo”.

Por medio de TikTok, la usuaria @afdezilustre compartió el video donde explica sus razones de lo dicho.

“Por mucho que nos pese, no, 2 mil euros no es un buen sueldo”, señaló la joven. “Que hayamos normalizado como generación sueldos de mierda hace que las empresas puedan aprovecharse de nosotros, que todo el mundo de por hecho que que tengamos estudios no sirva para nada porque vamos a acabar cobrando lo mismo y nos pone en una situación bajísima para poder negociar lo que nos merecemos”.

La influencer también señaló que ganar un sueldo de 2 mil euros al mes obliga a las personas a tener que compartir vivienda con otras.

Aunado a ello, esa cifra limita la independencia y la capacidad de ahorro, complicando las posibilidades de comprar una casa. “En ciudades grandes como Madrid o Barcelona 2 mil euros se te queda corto”, agregó.

Finalmente, lamentó que la mayoría de jóvenes no sepan diferenciar entre un buen y un mal sueldo, algo de lo que los empleadores se aprovechan para ofrecer bajos salarios.

Critican a joven en TikTok por decir que sueldo de 2 mil euros al mes "no es bueno"

Hasta el momento, el video cuenta con 598 mil reproducciones, más de 20 mil “likes” y diversos comentarios por parte de usuarios de la red social.

“Con dos mil euros puedes ahorrar y vivir solo en Madrid perfectamente”; “En España, un sueldo de dos mil euros al mes es un sueldazo”; “Sólo quienes ganan menos de dos mil euros al mes consideran que es un buen salario”; “Gano 2 mil 200 y no veo un gran sueldo para como está la vida”; “te doy la razón, pero voy a pedirle a mi empresa 2 mil y al día siguiente hay otro dispuesto a ganar mil 200″, escribieron las personas.

