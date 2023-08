TikTok: Joven alerta sobre nueva modalidad de estafa en Internet; ¿en qué consiste?

En la actualidad comprar se ha vuelto una tarea sencilla y rápida gracias a sitios de Internet. Sin embargo, esto también supone un peligro para los clientes, pues muchas veces quedan vulnerados ante ciberdelitos.

Son diversas las estrategias que los delincuentes utilizan para aprovecharse de los usuarios y así robar información valiosa, como lo pueden ser datos de identidad, bancarios y hasta dinero.

A través de TikTok, una joven compartió el momento de pánico que vivió cuando realizó una compra por internet y por poco logra caer en esta nueva modalidad.

Existen varios tipos de estafas por Internet. Foto: Pixabay

¿En qué consiste la nueva modalidad de estafa por Internet?

La usuaria @Ispepita compartió las señales que la hicieron identificar esta nueva modalidad de estafa. La joven destacó que en un principio todo parecía normal con su orden, pero un extraño mensaje la puso en alerta.

“El otro día compré un shampoo por una página, la página era 100% confiable. Me llegó la notificación a mi celular de que ya iban a despachar el pedido y me iba a llegar ese día”, contó.

A los pocos minutos, un segundo mensaje le advirtió que debía checar su dirección porque estaba mal. “Para corregir la dirección métete a este link y entonces me metí. La página se veía super normal, literal era una compañía de envíos”.

La tiktoker ingresó su ubicación y nombre, pero en el siguiente paso se le solicitó añadir los datos de su tarjeta bancaria.

“Eso estaba sospechoso, entonces señal número 21 de que era un robo: me metí a mi carpeta de mensajes y no era un código como normalmente sale arriba, sino que era de otro tipo”.

La joven también se percató que el link del sitio no era el original de la compañía de envíos. Se metió a su correo para verificar y notó que todo estaba en orden. “Ahí yo dije: me iban a robar. Y casi me roban, estuve a punto de meter los datos de la tarjeta, pero no lo hice”, indicó.

Ispepita volvió a revisar la página oficial donde realizó su pedido y decía que el paquete ya había llegado a casa.

¿Qué otros tipos de estafa hay en Internet?

Son varios los tipos de estafa que pueden ocurrir durante una compra por internet. De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, los más comunes son:

Phishing: También conocido como suplantación de identidad, en este tipo de fraude los delincuentes se hacen pasar por una Institución Financiera y así obtener números de tarjetas de crédito, claves, datos de cuentas bancarias, contraseñas, etcétera.

Correo basura. Se le denomina SPAM y se trata de un mensaje enviado a varios destinatarios que usualmente no lo solicitaron con fines publicitarios o comerciales.

Smishing: En este tipo de fraude se envían mensajes SMS al teléfono móvil con la finalidad de visitar una página web fraudulenta y realizar transacciones a nombre del cliente.

Pharming. Consiste en redirigir a una página de internet falsa mediante ventanas emergentes para robar información. Aquí es común encontrar notificaciones como “¡Felicidades, eres el visitante un millón, haz clic aquí para reclamar tu premio!”





