TikTok exhibe momento exacto en que manager agrede a Elaine Haro

Elaine Haro, es una joven de 19 años originaria de Ciudad de México, que ha participado en programas de televisión y películas mexicanas como “La mexicana y el güero”, “Como caído del cielo”, “Cómo cortar a tu patán”, “Súbete a mi moto”, “La fuerza de creer”, entre otros.

A su corta edad, cuenta con una gran trayectoria que le ha permitido obtener un gran número de seguidores en redes sociales. En TikTok acumula 14 millones, mientras que en Instagram tiene 965 mil.

Su carisma, además, es reflejado en la pantalla; pero también cuenta con una gran voz que le abrió puertas al mundo de la industria musical.

El pasado miércoles 3 de mayo subió a su cuenta de Twitter una publicación explicando, entre lágrimas, que lo ocurrido en el evento de Bandamax, nunca le había pasado y fue lo más desagradable que le ha tocado vivir.

“No pude terminar mi show porque una persona lo interrumpió, obviamente me duele y me afecta porque no me había pasado y fue muy desconcertante”, explicó.

Nunca he vivido una situación..... 💔

pública de ABUSO... por favor 🙏 pido Apoyo @TvBandamax

gracias @yerimua 🙏🌹 pic.twitter.com/4vOTATNZTE — Elaine Haro Music (@ElaineHaroMusic) May 4, 2023

Por lo anterior, subió un comunicado en el que esclareció que sus asesores piden silencio para tomar las acciones pertinentes. De igual forma agradeció el apoyo recibido.

Gracias a Todos los medios que se han acercado con el interés de apoyarme!! pic.twitter.com/v0fGyfMbNJ — Elaine Haro Music (@ElaineHaroMusic) May 6, 2023

¿Qué fue lo que pasó en el concierto de Bandamax?

Elaine estaba por empezar a cantar en el show de Bandamax; sin embargo, quien en ese momento era su manager, Rulo Sker, subió al escenario repentinamente y la agredió verbalmente.

En el video de TikTok publicado en la cuenta de ella, se observa que Rulo primero le dice algunas cosas al oído para luego tomar el micrófono y amenazarla: “Esta canción es mía, tenemos un contrato firmado, tu carrera se acaba acá”, dijo.

Entre abucheos, piden que baje del escenario, luego entra otro sujeto para sacarlo y éste se comporta de una forma agresiva aventando una botella de agua.

El metraje tiene más de 50 millones de vistas, y algunos de los comentarios fueron: “Ya me imagino a Juan Gabriel subiendo a reclamarle a todos los cantantes que interpretaban sus canciones”, “Creo que la carrera de otro se acabó”, “Le robaron su canción, por qué lo tachan de malo?”, “Tú carrera ahora es que comienza , confiamos y vamos a ti siempre”, entre otros.



