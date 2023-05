TikTok: Estudiantes elaboran un regalo para su profesor y no pudo contener las lágrimas

En TikTok se pueden encontrar muchos tipos de videos: challenges, graciosos, emotivos, e incluso algunos que nos invitan a probar diversos desafíos mentales como los famosos trends de la mariposa, de la luna o del ascensor.

Recientemente se volvió viral un video en TikTok donde un grupo de alumnos decidió sorprender a su profesor favorito.

¿Qué hicieron los alumnos?

En la mayoría de los colegios secundarios de Argentina es muy común que los alumnos del último año confeccionen una sudadera, el cual llaman “sudadera de egresados”. El mismo puede tener el nombre del alumno o el apodo, un número, el nombre del colegio, etc.

Esta sudadera suele usarse todo el año y es una forma de destacarse del resto de los alumnos y para que todos sepan que ellos están en último año.

Un grupo de alumnos decidió darle a uno de sus profesores una sudadera de egresados. “Te queremos mucho, esperamos que te guste”, le dijeron los alumnos.

Este obsequio fue realizado por los alumnos de sexto año de la Escuela de Educación Superior Secundaria N°49 Almafuerte de San Justo, Buenos Aires, Argentina.

“Nunca tuve una campera de egresados, ni cuando fue egresado yo”, les había confesado el profesor a sus alumnos. El aula se inundó de emoción y una de las alumnas leyó una carta en representación de los egresados “Querido profe. Le damos la campera en forma de agradecimiento por cómo fue y es con nosotros”.

“Extrañamos mucho el verlo constantemente y compartir tiempo con usted. Esperamos que le guste y la estrene con nosotros en la presentación. Lo queremos mucho”, le manifestaron los alumnos.

“Realmente son esas emociones que a uno le llegan muy profundo. La verdad, son geniales”, dijo el profesor. El video del momento se viralizó en las redes sociales y muchas personas se emocionaron con esta historia.

“No sé ni qué decir. Realmente me emocionó muchísimo. Los súper quiero. Aunque parezca mentira, no sé si es porque me voy poniendo grande, pero me pongo sentimental. Todas estas cosas las guardo”, continuó el profesor.