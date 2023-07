TikTok: Cancela boda por infidelidad, no desaprovecha sesión de fotos y este es el resultado

Casarse es un acto que algunas parejas planean llevar a cabo algún día, los enamorados piensan durante meses cómo será aquella fecha en la que unirán sus vidas.

Aunque también hay quienes deciden vivir en unión libre, existen otros que hasta deciden meticulosamente quiénes serán los invitados a la boda. Por lo general, van los familiares y amigos de los novios.

Todo depende del entendimiento que se tenga en pareja y las decisiones de ambos. Pero no todo es perfecto o sale de acuerdo a lo esperado; pues aparecen situaciones que obligan a los novios a cancelar su boda.

Dichas situaciones van desde la pérdida de un familiar o alguna infidelidad de la novia o el novio.

Por infidelidad cancela boda, pero no la sesión de fotos

Tal es el caso de una novia que supuestamente descubrió que quien sería su esposo la engañó.

Por lo que decidió cancelar su boda y aprovechar la sesión de fotos que había contratado para ese día. En TikTok se viralizó el video de la cuenta del fotógrafo alexandrodelrio_ y ya supera las 29 millones de reproducciones.

Dado el alcance que obtuvo la publicación, Alexandro del Río que es como se hace llamar en la plataforma, subió una segunda parte.

En ésta que tiene más de un millón de vistas, describe que la novia canceló la boda por una infidelidad que descubrió, pero quiso aprovechar la sesión de fotos que ya estaba pagada.

El resultado de la sesión es un tanto melancólico pero a la vez de empoderamiento porque se observa a la novia con el rímel corrido haciendo alusión a las lágrimas pero también con poses despreocupadas.

Lo que relata el fotógrafo en los videos generó opiniones entre los internautas quienes comentaron lo siguiente: “Hasta ahora no entiendo por qué la gente es infiel, qué les cuesta terminar la relación y listo”, “Ilusionada pero jamás derrotada”, “Soltera, pero nunca derrotada”, “Menos mal se enteró antes de la boda,las fotos no se puede dejar pasar”, “es mejor a tiempo y no después de años de matrimonio”, entre otros.

Algunos usuarios se percataron que las calles donde la novia posó son de Xalapa, cosa que también confirmó el fotógrafo en los comentarios.