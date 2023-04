¡Tienes que verlos! Estos son los Carpool Karaoke de James Corden más emblemáticos

Esta semana finaliza la emisión del programa nocturno "The Late Late Show with James Corden". A lo largo de 8 temporadas, el presentador entregó a su audiencia el “Carpool Karaoke" con invitados emblemáticos.

Adele arribó de sorpresa a la última edición del segmento. A bordo del tradicional carro, los famosos rieron, derramaron lágrimas y cantaron canciones a todo pulmón.

James Corden se despidió del "Carpool Karaoke" con invitada de lujo. Foto: AP

¿Cuáles son los Carpool Karaoke más famosos de la historia?

James Corden logró conectar a los artistas con sus fans por medio de la música. Y aunque fueron decenas de cantantes los que participaron en la sección, este es el top 5 de los Carpool Karaoke más emblemáticos:

1. Bruno Mars. Con más de 149 millones de vistas, Bruno Mars y James Corden condujeron por Los Ángeles cantando éxitos del álbum "24K Magic", el cual se encontraba en promoción en 2016.

El segmento de Mars es uno de los más largos del Carpool Karaoke con una duración de más de 15 minutos.

Entre las pistas que corearon se encuentran “Lock Out of Heaven”, “Grenade”, “Versace on the Floor”, “Uptown Funk” y “Perm”. Asimismo, Mars cantó piezas de Elvis Presley.

2. Bad Bunny. En marzo de 2023, Benito llevó al Carpool Karaoke en plena euforia por su disco “Un verano sin ti” y Corden cantó con él en español.

En el episodio, el reguetonero relató varias curiosidades sobre su apodo “Conejo Malo”, mostró sus dotes para dibujar y hasta platicó la anécdota que lo hizo llegar tarde a la cita con Corden.

Además, Bad Bunny habló sobre su afición por la lucha libre y las figuras deportivas que admira, como Rey Mysterio.

3. Paul McCartney. La legendaria estrella de rock y de The Beatles exploró Liverpool, la ciudad que lo vio crecer, junto a James Corden. El cantante habló de su infancia y recordó los lugares en los que escribió música con John Lennon.

También interpretó algunos de sus mayores éxitos como ”She loves you”. Y reveló que no quería participar en el proyecto, pero tras hacerlo se convirtió en una “gran experiencia”.

4. Michelle Obama. La exprimera dama de Estados Unidos sacó su lado divertido de la mano de Corden. Por primera vez, se le vio rapeando durante un viaje en coche con destino a la Casa Blanca.

Obama cantó el “Single Ladies" de Beyoncé y algunos temas de Missy Elliot, quien apareció como invitada sorpresa. Al mismo tiempo, reveló que era fan de Stevie Wonder y recordó que la pista “Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours” acompañó a su esposo durante la campaña presidencial.

5. Elton John. Otro de los Carpool Karaoke más famosos fue el del cantante británico.

Durante la emisión, James Corden le pidió ayuda a Elton John para navegar por Los Ángeles en un día lluvioso.

Los famosos cantaron algunas de sus canciones, incluido el tema clásico del Rey León y "Don't Let the Sun Go Down On Me", “Crocodile Rock”, “Your Song”, “I’m Still Standing”, “Tiny Dancer” y “Circle of Life”.

