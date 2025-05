The Last of Us 2 en Max; ¿a qué hora ver el episodio 6 hoy 18 de mayo?

Este domingo 18 de mayo llega un episodio crucial de la segunda entrega de The Last of Us, una serie que ha mantenido a los fanáticos al borde del asiento.

El capítulo titulado Scars promete ahondar en el dolor, la memoria y el vínculo emocional entre Ellie y Joel.

Después de un episodio anterior cargado de acción, drama y revelaciones sobre el mundo hostil dominado por el hongo Cordyceps, la trama de The Last of Us da un giro hacia lo emocional.

Con el regreso inesperado de Joel en una serie de flashbacks, y el avance de Ellie en su búsqueda de venganza, el episodio 6 marca un punto de inflexión tanto narrativo como emocional.

Con el episodio de esta noche, los creadores buscan reafirmar el éxito de la serie y seguir conquistando a la audiencia, tanto de los fanáticos del videojuego como de los nuevos seguidores de la serie.

Un capítulo que promete tocar fibras sensibles

El capítulo 6, titulado Scars, estará disponible a partir de las 7:00 PM (hora del centro de México) a través del canal HBO y la plataforma HBO Max. Este episodio promete explorar el pasado y los traumas que los protagonistas arrastran desde la primera temporada.

El avance muestra a Joel Miller (Pedro Pascal), cuya presencia parecía perdida, en escenas cargadas de nostalgia y remordimiento que conectan con momentos clave de la primera entrega.

La historia se sitúa en medio de una travesía peligrosa para Ellie (Bella Ramsey), quien no solo enfrenta amenazas externas, sino también internas.

Acompañada por Dina, se adentra en Seattle, una ciudad marcada por la guerra entre facciones humanas, como el WLF, y la amenaza permanente de los infectados.

La segunda temporada de The Last of Us continúa atrapando a fanáticos y gamers por igual, y este domingo 4 de mayo promete ser uno de los episodios más emocionantes con el estreno del capítulo 4 Foto: El Universal

Lo que pasó en el episodio anterior y lo que nos espera

El quinto episodio mostró a Ellie y Dina enfrentándose a nuevos enemigos humanos e infectados mientras descubrían los alcances del Frente de Liberación de Washington, la organización a la que pertenece Abby Anderson, personaje clave del segundo videojuego. Además, se introdujo un elemento temido por los fans: las esporas del Cordyceps, que en la adaptación televisiva parecen evolucionar y esparcirse por el aire, aumentando el nivel de peligro.

En el nuevo capítulo, Ellie se separa del grupo y encuentra a una de las aliadas de Abby. Este encuentro revela hasta dónde está dispuesta a llegar con tal de obtener información, lo que muestra un lado más oscuro de la protagonista. Por su parte, Tommy y Jesse intentan traerlas de regreso a Jackson, pero el reencuentro está lejos de ser sencillo.

Scars también apunta a mostrar una faceta más íntima de Ellie: su dolor, sus recuerdos y la figura ausente de Joel, cuyo legado sigue pesando. A través de flashbacks, veremos cómo se forjó el lazo entre ambos y qué cicatrices emocionales los marcaron.

