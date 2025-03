Temporada de huracanes 2025; estos son los nombres de cada huracán en este año

La temporada de huracanes 2025 está por comenzar y los meteorólogos han lanzado los primeros pronósticos sobre su posible impacto en las regiones costeras. Con condiciones climáticas propicias para la formación de ciclones, se espera un año con actividad significativa, especialmente en el Atlántico.

Según la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA), la temporada de huracanes en el Atlántico comenzará el 1 de junio y finalizará el 30 de noviembre. En el caso del Pacífico, el periodo oficial irá del 15 de mayo al 30 de noviembre. Durante estos meses, las costas de México y otros países del continente podrían verse afectadas por tormentas de variada intensidad.

Predecir la trayectoria de un huracán es relativamente sencillo, pero cuando se trata de predecir los cambios en la intensidad de una tormenta, la física subyacente se vuelve mucho más complicada.

Estos son los nombres de cada huracán durante este año

El primer huracán del Atlántico en 2025 se llamará Andrea, seguido de Barry, Chantal y Dexter. Este último reemplaza a Dorian, retirado de la lista tras su devastador paso en 2019.

Se prevé que la actividad ciclónica supere el promedio histórico debido a la posible presencia del fenómeno de La Niña, lo que aumentaría el riesgo de huracanes en el Atlántico, mientras que en el Pacífico podría reducir su frecuencia.

¿Cómo se eligen los nombres de los huracanes?

Los huracanes reciben su nombre a través de un sistema establecido por la OMM, con listas predefinidas que rotan cada seis años. Estas listas contienen 21 nombres alternando géneros. En la cuenca del Pacífico, la lista consta de 24 nombres, siguiendo un proceso similar.

Cuando un huracán causa estragos significativos, su nombre puede ser retirado de la lista para evitar asociaciones futuras con desastres pasados. Un ejemplo de ello es el huracán Katrina, cuyo impacto en 2005 fue tan devastador que su nombre fue eliminado de futuras listas.

El origen de los nombres de los huracanes

Durante el siglo XIX y principios del XX, las tormentas tropicales eran nombradas según el santoral del día en que ocurrían. Sin embargo, a finales del siglo XIX, el meteorólogo australiano Clement Wragge introdujo un sistema de nombres propios. En sus inicios, utilizó el alfabeto griego y romano, nombres mitológicos e incluso nombres de políticos con los que no simpatizaba, esto de acuerdo a National Geographic.

En 1953, Estados Unidos comenzó a nombrar a los huracanes con nombres femeninos, práctica que continuó hasta 1978, cuando se incorporaron nombres masculinos en la cuenca del Pacífico Norte oriental. En 1979, la OMM y el Servicio Meteorológico de Estados Unidos oficializaron la alternancia de nombres masculinos y femeninos, práctica vigente hasta la fecha.

Un estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences en 2014 reveló un dato sorprendente: los huracanes con nombres femeninos han causado históricamente más víctimas que aquellos con nombres masculinos. La investigación indicó que muchas personas perciben estos nombres como menos amenazantes, lo que genera una respuesta menos precavida y, por ende, un mayor número de afectados.

Este hallazgo ha llevado a los expertos a enfatizar la importancia de considerar la categoría y trayectoria de cada tormenta por encima de su denominación. Las campañas de concienciación meteorológica buscan reforzar la idea de que la preparación y la prevención son clave para minimizar los riesgos asociados a estos fenómenos naturales.

