Té negro con vinagre: la mezcla casera que recomiendan para limpiar y dejar todo impecable

Al momento de organizar el hogar, algunas manchas o por el tamaño de la vivienda, se puede tardar más de lo estimado. Para evitar el esfuerzo, existe un truco con té negro y vinagre para eliminar más rápido la suciedad.

En los últimos meses esta mezcla de té oscuro con vinagre empezó a crecer en tendencia debido a su efectividad en los usos domésticos y cotidianos.

La clave está en las propiedades limpiadoras y antioxidantes naturales que vuelven esta combinación funcional para las tareas del hogar; por una parte, el vinagre desinfecta, lo que se vuelve una alternativa natural para los químicos agresivos, según el portal Healthline. Por otra parte, el té negro aporta taninos; es un desengrasante y abrillantador natural, lo cual ayuda a remover manchas de suciedad acumulada, según Healthline.

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El té negro es un desengrasante y abrillantador natural. Foto: Freepik

Usos comunes de la mezcla en el hogar

Superficies de la cocina, mesas, tabla para cortar, cuchillos, tenedores. Reducir manchas en lugares donde hay mucha grasa. Reducir malos olores en la zona de alimentos. Además de utilizar la mezcla, es importante lavar con productos especializados en limpieza que contribuyan al orden del hogar.

¿Cómo preparar la mezcla?

Es recomendable que utilice las mismas cantidades de té negro y vinagre de manzana, aplicar en los lugares que quiera desinfectar y dejar actuar durante unos minutos para luego lavar como de costumbre con jabón y agua.

Mezclar partes iguales de té y vinagre.

Preparar en un recipiente y rociar sobre las partes que quiere limpiar.

Aplicar la mezcla y dejarla durante unos minutos.

Pasar un paño o esponja húmeda para retirar la suciedad.

Vuelva a lavar con productos de limpieza.

El vinagre es un desinfectante natural. Foto: Freepik

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