¿Te duelen los ojos por usar el celular o la computadora?; así puedes aliviar la fatiga visual

El uso constante de dispositivos digitales ha transformado la higiene visual en una necesidad clínica prioritaria. El fenómeno, conocido técnicamente como fatiga visual digital, surge principalmente por la reducción drástica en la frecuencia del parpadeo y el esfuerzo sostenido de los músculos ciliares para enfocar objetos a corta distancia.

De acuerdo con la American Academy of Ophthalmology (AAO), la mayoría de los síntomas oculares derivados del uso de computadoras son temporales y tienden a disminuir al interrumpir la actividad (sin embargo, la persistencia de estos hábitos sin las pausas necesarias puede cronificar la incomodidad y afectar la productividad diaria).

Vitaminas contra el cansancio. Fuente: Pixabay

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Medidas ergonómicas y la regla de descanso visual

La prevención de la fatiga visual no requiere de tecnología compleja, sino de una reestructuración de los hábitos frente al monitor. De acuerdo con las guías de salud ocupacional de Stanford Medicine, la configuración del entorno de trabajo es el primer paso para mitigar el esfuerzo ocular.

Los expertos sugieren que el monitor se mantenga a una distancia aproximada de un brazo (entre 50 y 70 centímetros del rostro) y que el borde superior de la pantalla se sitúe a la altura de los ojos o ligeramente por debajo (lo que permite que la mirada se dirija hacia abajo, reduciendo la apertura palpebral y, por ende, la evaporación de la lágrima).

De acuerdo con el consenso oftalmológico internacional, la técnica más efectiva para relajar la acomodación ocular es la implementación de la "Regla 20-20-20".

Este método consiste en que, cada 20 minutos de trabajo, el usuario debe desviar la mirada de la pantalla para enfocar un objeto situado a 6 metros (20 pies) de distancia durante al menos 20 segundos.

Esta acción permite que los músculos intraoculares se relajen tras periodos prolongados de convergencia cercana. Asimismo, de acuerdo con los protocolos de cuidado preventivo, el parpadeo consciente es fundamental (ya que al observar pantallas parpadeamos hasta un 50% menos de lo habitual, lo que provoca una distribución deficiente de la película lagrimal sobre la córnea).

Vitaminas contra el cansancio. Fuente: Pixabay

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Ajustes ambientales y criterios para la consulta especializada

La iluminación del entorno juega un papel determinante en el confort visual. De acuerdo con los especialistas de la Mayo Clinic, es imperativo evitar los reflejos directos sobre los cristales de las pantallas, ya que el resplandor obliga al ojo a realizar un esfuerzo extra de enfoque.

Se recomienda ajustar el brillo del dispositivo de modo que sea similar a la intensidad de la luz ambiental indirecta del lugar. En casos donde la resequedad persiste a pesar de los ajustes ambientales, el uso de lágrimas artificiales sin conservadores actúa como un lubricante eficaz para aliviar la irritación constante.

De acuerdo con la American Optometric Association (AOA), el uso de filtros mate o gafas con graduación específica para distancias intermedias puede beneficiar a usuarios con demandas visuales intensas. No obstante, la atribución de estas herramientas debe ser estrictamente médica.

Los expertos subrayan que es necesario acudir a un examen profesional si la fatiga se acompaña de visión borrosa, dolores de cabeza recurrentes o lagrimeo excesivo (síntomas que podrían indicar problemas de refracción no diagnosticados o insuficiencia de convergencia). La detección temprana y la corrección de la ergonomía digital siguen siendo las estrategias más sólidas para preservar la salud ocular en un mundo hiperconectado.

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