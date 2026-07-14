Las campañas adelantadas que llevan a cabo representantes de Morena, PT, PVEM, PAN y PRI para buscar posicionarse como precandidatos rumbo a la elección de 17 gubernaturas en 2027 volvió a ser tema de discusión en el Instituto Nacional Electoral (INE) este lunes, cuando el Consejo General retomó sus trabajos de manera presencial tras un periodo de home office.

La consejera electoral Carla Humphrey aseguró que las actividades partidistas públicas que ya arrancaron en algunos partidos como procesos internos de selección de precandidatos a gobernador no son responsabilidad directa del INE, sino de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).

Destacó que, por su parte, el INE ya está fiscalizando estos procesos, pues las resoluciones de la Sala Superior del Tribunal Electoral los ha clasificado como gastos ordinarios —al ser procesos internos—, por lo que la Unidad Técnica de Fiscalización sí los examina.

“A nivel país, nosotros sólo somos responsables de la campaña de diputados y diputadas, una elección federal es la que está en nuestras manos. Las autoridades locales deben verlo, hay 17 gubernaturas en juego y los órganos electorales locales son responsables, la Sala Superior del Tribunal Electoral nos lo ha dicho muchas veces”, resaltó la consejera.

Agregó: “Haya o no esos lineamientos en materia de fiscalización, nosotros tenemos que fiscalizar todo lo que pasa en el país todo el tiempo. Nosotros no podemos establecer si son precampañas o pre-precampañas, nada, eso lo determinan las autoridades locales, esa es su responsabilidad”.

Humphrey Jordan aclaró que, al ser considerados actos de procesos ordinarios de los partidos políticos, no pueden considerarse ni fiscalizarse como actos anticipados de campaña de manera automática. Tendrían que presentarse las quejas correspondientes para analizarlos y, en su caso, examinarlos y resolver sanciones de encontrar irregularidades.

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“La Comisión de Prerrogativas ya emitió unos lineamientos sobre lo que se puede o no hacer en estos actos de procedimientos ordinarios (...)”, explicó.

El Consejo General del INE está a la espera de que el consejero Jorge Montaño presente su propuesta de lineamientos para regular estos procesos internos de los partidos políticos, se esperaba que la semana pasada se propusiera el proyecto en la mesa de consejeros de los martes, pero el consejero no se conectó a la sesión.

Somos México rechaza hacer campañas anticipadas

Guadalupe Acosta Naranjo, presidente nacional de Somos México, aseguró que por iniciar sus procesos internos de manera tan adelantada “llegan recursos de la delincuencia organizada” a Morena, pues “ninguna campaña puede sostenerse por tanto tiempo” sólo con los recursos de prerrogativas que reciben los partidos políticos.

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“Eso genera necesidades de dinero y de recursos, por eso les llegan recursos de la delincuencia organizada, porque ¿cómo sostienen una campaña por tanto tiempo? Candidatos que son legisladores locales, no hay manera de que con estos sueldos se puedan sostener estas campañas tan adelantadas”, dijo el líder partidista.

Sobre si Somos México buscará iniciar a la brevedad la selección o presentación de sus futuros candidatos a gobernador y para la Cámara de Diputados en el proceso electoral 2026-2027, Acosta Naranjo aseguró que no lo harán.

“No hay que buscar repetir los vicios que se están haciendo en otro lado, aunque no hacerlo aumenta la inequidad porque nosotros respetamos la legalidad, nos quedamos sin hacer nada y ellos como si nada. La inequidad sigue creciendo. Vamos a hacer política sin hacer precampañas”, comentó Acosta Naranjo.

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Sobre presentar quejas y otros recursos legales, adelantó que las presentarán con ayuda de su equipo de abogados.

“Sí creo que es necesario que presentemos los recursos sobre el tema (...) A ellos les molesta que usemos el rosa, pero nadie dice nada de que los servidores de la nación usan el color guinda, a nosotros no nos dejan usar nuestro colorcito”, reclamó.

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